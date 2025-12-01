בכיר בקואליציה אמר כי חוק הגיוס נולד מת וכי אין סיכוי שיהיה לו רוב. בנוסף הוא המליץ לרה"מ להשלים עם העובדה הזאת ולהפסיק לשלם מחירים מיותרים

בכיר בקואליציה אמר היום (שני) כי חוק הגיוס נולד מת וכי אין סיכוי שיהיה לו רוב. בנוסף הוא המליץ לראש הממשלה להשלים עם העובדה הזאת. כך על פיה הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל.

ההתנגדות לחוק קיימת גם בליכוד ובציונות הדתית אך גם בקרב החרדים. שמונה חברי כנסת מהליכוד ומהציונות הדתית הודיעו על התנגדות לחוק.

חבר הכנסת מיהדות התורה מאיר פורוש קרא "לקרוע את החוק". הגורם המליץ לנתניהו להפנים את המצב ולהפסיק לשלם מחירים ציבוריים כבדים על מהלך שלא יבוצע בסופו של דבר.

הציונות הדתית: "נתנגד לחוק הגיוס הנוכחי"

כזכור מוקדם יותר היום בצעד דרמטי, ושבר נוסף בקואליציה סביב חוק הגיוס, מפלגת הציונות הדתית הודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס שיענה על צרכי צה"ל, זאת לאחר ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט.

בדיון סיעה מיוחד שקיימה כעת המפלגה, אישררו חבריה את עקרון "ההצבעה המאוחדת": לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל ואינו מקל באופן משמעותי על העומס המוטל על הלוחמים, על משרתי המילואים ועל המשפחות הנושאות בנטל.