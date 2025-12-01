שר המשפטים יריב לוין ושר התפוצות עמיחי שיקלי הוציאו הערב (שני) הודעה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ונגד בית המשפט העליון: "בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה".
ההודעה מגיעה לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע על ביטול הדיון על פיטורי היועמ"שית: "בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה – לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר. אתם יכולים ללכת".
ההודעה המלאה של השרים: "השופט עמית אמר בשבוע שעבר שבית המשפט זה לא תיאטרון. הוא צדק. ולכן, בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה. אין בעולם הליך משפטי שבו פקידה ממשלתית שהודחה, משעבדת את הייעוץ המשפטי והפרקליטות כדי לייצג אותה במקום את הממשלה, ולמנוע את הדחתה. הממשלה דרשה מספר פעמים מבית המשפט שישים סוף להתנהלות הזו. אולם ללא הועיל"
"הממשלה אינה יכולה להשתתף בהליך שתוצאתו נקבעה מראש – הפיכת הממשלה לגורם היחיד במדינת ישראל שכופים עליו מי יהיה היועץ המשפטי שלו ומי ייצג אותו בבית המשפט. כל זה קורה בשעה שאותה יועצת שהודחה, ממשיכה לפעול בניגוד עניינים כדי למנוע את קיומה התקין של אחת החקירות החשובות בתולדות המדינה, ובשעה שבית המשפט משתף עמה פעולה בסחבת מכוונת ומתמשכת.הגיעה העת שבית המשפט יעשה חשבון נפש, אמרו לוין ושיקלי.
מה דעתך בנושא?
עמית הרקוב מגן על היועמשית ששיקרה פעמיים לבגץ בפרשת שדה תימן ובגץ איפשר לה ולפצרית "לחקור את עצמן, ועכשיו שניהם מונעים את מינוי לוין,כדי למנוע את חשיפת ריקבון המערכת כולה!
שירי מנתניה
בתגובה ל: עמית הרקוב מגן על היועמשית ששיקרה פעמיים לבגץ בפרשת שדה תימן ובגץ איפשר לה ולפצרית "לחקור את עצמן, ועכשיו שניהם מונעים את מינוי לוין,כדי למנוע את חשיפת ריקבון המערכת כולה!
וואו, איזה יופי נתניהו כבר החל לאחות את הקרעים, כפי שהבטיח במכתב לנשיא המדינה. הוא ממש על זה!17:57 01.12.2025
שירי מנתניה
ונתניהו מבקש חנינה בתמורה להפסקת ההסתה נגד בית המשפט העליון? ממש נראה שנתניהו היה כנה כשאמר,שצריך לאחות את הקרעים. שלח את הרוטוויילרים שלו לשסות שיניהם ביועמ"שית, בית המשפט העליון והפרקליטות. חנינה...
מוטי הקרייתי
יושבים עוטי גלימות שחורות באולימפוס המשפטי ומבצעים עבריינות.17:59 01.12.2025
שירי מנתניה
לא הבנתי מה הם רוצים (חוץ מלהסית ולהשתלח)? הממשלה בחרה להחרים את הדיון הציבורי, וגם רוצה שיתקיים בו זמנית????18:04 01.12.2025
דרור
שירי . את לא מבינה הרבה דברים . את הכל אצלך שנאה . כתבתי לך . את לא עניינית . סתם כותבת מילים בלי הבנה . אני עדיין מחכה למשהוא חכם ממך . שאני אגיד וואוו . אין לך את זה . חבל18:41 01.12.2025
מיכה
יש למפלגת בג"צ חשש ממה שיתגלה . יש כנראה שיתוף פעולה עם היוע"משית , הפצ"רית ועוד שותפים למעשים משונ ים .18:01 01.12.2025
מוטי
איך בית המשפט לא מתבייש לעבוד לפי חוקי המדינה ולא לפי חוקי ביבי איך הם לא מתביישים20:32 01.12.2025
מוטי
שירי מנתניה
דרור
מיכה
מוטי הקרייתי
