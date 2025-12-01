לוין ושיקלי: "בית המשפט משתף פעולה עם היועצת שהודחה ופועל בסחבת מכוונת ומתמשכת, והגיעה העת שבית המשפט יעשה חשבון נפש"

שר המשפטים יריב לוין ושר התפוצות עמיחי שיקלי הוציאו הערב (שני) הודעה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ונגד בית המשפט העליון: "בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה".

ההודעה מגיעה לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע על ביטול הדיון על פיטורי היועמ"שית: "בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה – לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר. אתם יכולים ללכת".

ההודעה המלאה של השרים: "השופט עמית אמר בשבוע שעבר שבית המשפט זה לא תיאטרון. הוא צדק. ולכן, בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה. אין בעולם הליך משפטי שבו פקידה ממשלתית שהודחה, משעבדת את הייעוץ המשפטי והפרקליטות כדי לייצג אותה במקום את הממשלה, ולמנוע את הדחתה. הממשלה דרשה מספר פעמים מבית המשפט שישים סוף להתנהלות הזו. אולם ללא הועיל"

"הממשלה אינה יכולה להשתתף בהליך שתוצאתו נקבעה מראש – הפיכת הממשלה לגורם היחיד במדינת ישראל שכופים עליו מי יהיה היועץ המשפטי שלו ומי ייצג אותו בבית המשפט. כל זה קורה בשעה שאותה יועצת שהודחה, ממשיכה לפעול בניגוד עניינים כדי למנוע את קיומה התקין של אחת החקירות החשובות בתולדות המדינה, ובשעה שבית המשפט משתף עמה פעולה בסחבת מכוונת ומתמשכת.הגיעה העת שבית המשפט יעשה חשבון נפש, אמרו לוין ושיקלי.