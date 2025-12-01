מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתחממות תימשך ויהיה חם מהרגיל לעונה. ביום שישי ישרור שרב ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. השירות המטאורולוגי פרסם התראה על סכנת ים גבוה ומסוכן לרחצה.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
יום חמישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול התחממות נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז, ובמהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. ייתכן גשם מקומי קל.
