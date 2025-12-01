בעקבות החלטת משרד האומר להעביר לביטוח הלאומי את הטיפול בתווי חניה לנכים, בביטוח הלאומי פרסמו הודעה חריגה הפונה לאזרחי ישראל, וחושפים את השתלשלות האירועים

ביטוח לאומי פרסם הודעה חריגה בה הוא פונה ישירות לאזרחי ישראל, ומסביר לו את הבעיה בהחלטת משרד האוצר להעביר אליו את הטיפול בתווי חניה לנכים.

בהודעה, שנכתבה בצורה פחות רשמית מאלו שביטוח לאומי נוהג להוציא, נכתב בין היתר: "תחשבו שבמקום ועדה רפואית לנפגע פעולות איבה או לקביעת אחוזי נכות או מחלה – תצטרכו להמתין כי נקבעה וועדה רפואית לטיפול ב…תו חנייה".

בביטוח הלאומי הדגישו כי "הכל התחיל כשהונפקו תווי חנייה מזויפים לנכים. עכשיו במשרד האוצר מנסים להעביר את המחדל לביטוח הלאומי ולפגוע בשירות לאזרח ובנפגעי פעולות האיבה. במשך שנים חולקו תווי חניה לאנשים שלא היו זכאים להם. זו הייתה טעות מערכתית ובאחריות משרד התחבורה. טעות שדורשת בדיקה, שיפור ותיקון המצב. במקום לתקן את מה שדורש תיקון, במקום לקבל אחריות, האוצר מעדיף להעביר את הכל לביטוח הלאומי. מהלך שעלול להקריס את המערכת שכבר היום עובדת בעומס חסר תקדים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר".

"זה לא פתרון – זו פגיעה ישירה בציבור. והתוצאה ידועה מראש: יהיו עיכובים ותהיה פגיעה בזכויות. כבר היום יש למעלה מ-700 אלף ועדות רפואיות ויש מחסור חמור ברופאים. למעלה מ-80 אלף נפגעי פעולות איבה התווספו במהלך מלחמה. אז באמת רק תחשבו שבמקום וועדה רפואית לנפגע פעולות איבה, תיקבע וועדה רפואית לטיפול בתו חניה".

"בזמן שאנחנו עובדים יום ולילה כדי לקצר תורים, לשפר שירות ולהנגיש זכויות ולהתחיל קבלת שיקום לנפגעים לאחר הועדה, מישהו בוחר להעמיס עלינו את העבודה ששייכת למשרדים אחרים. מצאתם כשל? תתקנו, אל תעבירו אחריות. אבל זו "השיטה" בה נוהגים במשרד האוצר – העברת הפרויקטים המורכבים שמשרדי הממשלה השונים לא מצליחים להתמודד איתם – לשולחן של הביטוח הלאומי. וכל זה בזמן שאנחנו עדיין משלמים מענקים לנפגעי הצפון והדרום, מענקים לנשות אנשי המילואים, סיוע לנפגעי פעולות איבה וזאת במקביל לעבודה השוטפת במתן קצבאות סיעוד, אזרחים ותיקים, נכות, אבטלה, דמי לידה ועוד".

"הציבור זכאי לשירות טוב. אנחנו נמשיך לעשות את שלנו ושמשרד התחבורה ימשיך לעשות את מה שהוא אחראי עליו. למשל: תווי חניה", לשון ההודעה.