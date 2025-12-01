יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, תוקף בחריפות את יו"ר מפלגת 'העבודה', יאיר גולן, ואומר כי הוא חסר אחריות וחסר אידיאולוגיה, בעקבות אמירותיו לפיהן יש עתיד ומפלגתו צריכים להתאחד.
לפיד אמר: "ליאיר גולן אין שום עניין באידיאולוגיה, לנו יש. הם שמאל, אנחנו מרכז, אלה דברים שונים לגמרי ואי אפשר לחבר".
לפיד המשיך ואמר: "מה שעוד יותר מטריד אותי זה שהוצגו לו סקרים שאמרים שהדיבורים האלה פוגעים בסיכוייו של המחנה שלנו לנצח, והוא בכל זאת ממשיך עם זה בשביל איזו כותרת. זה חוסר אחריות ואני מקווה שהוא יפסיק עם זה".
לוי כהן
מנעלי המדינה-----------------לא מתאימים17:17 01.12.2025
ג׳ורג׳
יאיר גולן ויאיר לפיד שניהם לא מתאימים לשבת בכנסת ישראל אחד גרמני והשני פולני .18:16 01.12.2025
גרגמל הפלסטיני
בתגובה ל: ג׳ורג׳
טעות בידך ג'ורג': הגולן אכן גרמני אבל הלפיד יוגוסלבי-הונגרי.06:14 02.12.2025
מוטי
תאכלו אחד את השני הסיכוי שלכם בבחירות אדם את אחוז החסימה גולן לא יקבלו הקרובות שואף לאפס לפיד לא עובר את אחוז החסימה גולן לא יעבור יותר מ5 מנדטים ...
תאכלו אחד את השני הסיכוי שלכם בבחירות אדם את אחוז החסימה גולן לא יקבלו הקרובות שואף לאפס לפיד לא עובר את אחוז החסימה גולן לא יעבור יותר מ5 מנדטים וסיכו טוב שתעופו לקיבינימט חלאות נבלות סרוחות.המשך 10:40 02.12.2025
מוטי
תאכלו אחד את השני הסיכוי שלכם בבחירות אדם את אחוז החסימה גולן לא יקבלו הקרובות שואף לאפס לפיד לא עובר את אחוז החסימה גולן לא יעבור יותר מ5 מנדטים ...
תאכלו אחד את השני הסיכוי שלכם בבחירות אדם את אחוז החסימה גולן לא יקבלו הקרובות שואף לאפס לפיד לא עובר את אחוז החסימה גולן לא יעבור יותר מ5 מנדטים וסיכו טוב שתעופו לקיבינימט חלאות נבלות סרוחות.המשך 10:40 02.12.2025
