יאיר לפיד תקף בחריפות את יאיר גולן, בעקבות קריאתו של האחרון לאחד את שתי המפלגות בבחירות הקרובות: "ליאיר גולן אין שום עניין באידיאולוגיה"

יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, תוקף בחריפות את יו"ר מפלגת 'העבודה', יאיר גולן, ואומר כי הוא חסר אחריות וחסר אידיאולוגיה, בעקבות אמירותיו לפיהן יש עתיד ומפלגתו צריכים להתאחד.

לפיד אמר: "ליאיר גולן אין שום עניין באידיאולוגיה, לנו יש. הם שמאל, אנחנו מרכז, אלה דברים שונים לגמרי ואי אפשר לחבר".

לפיד המשיך ואמר: "מה שעוד יותר מטריד אותי זה שהוצגו לו סקרים שאמרים שהדיבורים האלה פוגעים בסיכוייו של המחנה שלנו לנצח, והוא בכל זאת ממשיך עם זה בשביל איזו כותרת. זה חוסר אחריות ואני מקווה שהוא יפסיק עם זה".