לוחמי יחידת הגדעונים 33, להב 433, שב״כ וצה״ל עצרו בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפיגועים והנחת מטענים נגד כוחות הביטחון. צפו בתיעוד

פעילות כוחות הביטחון במסגרת מבצע לסיכול הטרור: במהלך פעילות ממוקדת של הלוחמים, נעצר לאור יום בשוק בלב הקסבה בשכם מחבל המזוהה עם תנועת פת״ח, אשר הוגדר כפעיל טרור מסוכן ובעל קשר לעברו של ארגון הטרור "גוב האריות".

המחבל חשוד במעורבות בפיגועים ובהנחת מטענים כנגד כוחות ביטחון ואזרחים, כחלק מפעילות טרור מתמשכת. המעצר התבצע על בסיס מידע מודיעיני מדויק שהתקבל בשב"כ והוביל את הכוחות אל יעד הפעולה.

לוחמי היחידה פעלו בחשאיות מלאה ונטמעו בלב הקסבה, תוך השתלבות בתנועה האזרחית במקום. ברגע שניתן האות, הלוחמים שלפו נשקים ועצרו את המבוקש במהירות ובשליטה. בחיפוש שבוצע עליו נתפס סכין, והמעצר הושלם ללא נפגעים.

המשטרה, שב״כ וצה"ל מסרו כי ימשיכו לפעול לאיתור גורמי טרור ומבוקשים מסוכנים, עד למיגור האיום והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל.