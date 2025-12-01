בצל השסע הלאומי יוצאים מוזיקאי חב"דניק ומוזיקאי חילוני-ליברלי עם שיר משותף: "המשחק של החיים" – קריאה פשוטה לחשבון נפש: האם שווה להיות צודק כשהבית מתפרק?

בימים שבהם השיח הציבורי בישראל נע בין קיטוב עמוק לשנאה של ממש, מגיע שיר חדש שמנסה להזכיר לנו משהו בסיסי: אפשר גם אחרת. רועי לביא ואופיר יוחאי, שני מוזיקאים משני קצוות החברה הישראלית, מוציאים יחד את "המשחק של החיים" – שיר שנולד דווקא מתוך השוני ביניהם.

האזינו לשירם של רוע לביא ואופיר יוחאי – המשחק של החיים:

שני עולמות, חיבור אחד

רועי לביא, בעבר סולן ומייסד להקת הרוק "התבלינים", עבר לפני שנים תהליך של חזרה בתשובה והיום הוא יוצר חב"דניק. מולו עומד אופיר יוחאי, מוזיקאי ומפיק מוביל (ULIVE BAND) שמגיע מתפיסת עולם חילונית ליברלית מובהקת. הפערים ביניהם – באמונות, בתפיסות העולם ובאורח החיים – ברורים ומהותיים.

אבל השניים בחרו אחרת. במקום לתת לשוני לנצח, הם החליטו שהחיבור האנושי גובר. התוצאה היא "המשחק של החיים" – סינגל חדש שנכתב "מהבטן" כקריאה לחשבון נפש לאומי.

"מה יעזור אם נתפרק?"

השיר שואל את השאלה הכואבת שהרבה מאיתנו שוכחים לשאול: "האם שווה להיות צודק כשהבית מתפרק?" המסר של לביא ויוחאי פשוט וישיר: "ואז מה אם אני צודק? מה יעזור אם נתפרק? בטוח שעדיף ביחד… העולם הזה הוא של כולנו!"

במילים האלה הם מציעים תזכורת עדינה אך חזקה: דווקא בזמן שהמדינה נראית מפולגת מתמיד, יש מי שבוחרים להזכיר ש"לחיות ביחד – זה המשחק של החיים".

השיר יצא השבוע והוא כבר מסתובב ברשתות, מעורר תגובות נרגשות מכל הקשת החברתית. בעידן שבו כל אחד בטוח שהצד שלו הוא היחיד שצודק, לביא ויוחאי מוכיחים שאפשר גם לדבר, גם ליצור וגם להקשיב – גם כשנראה שזה בלתי אפשרי.