חבר מועצת העיר נתניה אבי סלמה הציג את מועמדותו לראשות העיר: "אצעיד את נתניה להישגים לאומיים, עבורי לשרת את תושבי נתניה זו שליחות חיים"

חבר מועצת העיר נתניה אבי סלמה, הגיש היום את מועמדתו לראשות העיר, והוא הראשון לעשות זאת, אחרי פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג ז"ל בשבוע שעבר.

בהודעה שפרסם כתב סלמה: "ציינו אתמול שבוע לפטירתה של ראש העיר האהובה שלנו, מרים פרייברג -איכר, לכתה, הותיר בליבנו חלל עצום.

בחודש ינואר תצא נתניה לבחור ראש עיר חדש, זו ההזדמנות לקבוע את עתיד נתניה, אני עומד כאן היום ומבקש את אמונכם, כדי להנהיג להוביל ולהצעיד את נתניה קדימה, העיר שכולנו אוהבים בשנים הבאות".

סלמה הוסיף: "מזה כעשור אני משרת אתכם כחבר מועצת העיר, עבורי זו שליחות חיים. אני פועל מתוך מחויבות עמוקה ודאגה אמיתית לעתיד הילדים של כולנו. אני מתחייב בעזרת השם להמשיך ולפעול למענכם כראש העיר של נתניה כדי להוביל יחד אתכם את העיר האהובה שלנו לדרך חדשה" .

בבחירות המונציפאליות האחרונות התמודד סלמה מול פרייברג איכר ז"ל -והפסיד בפער קטן של כ-1500 קולות. במועצת העיר סיעתו "דרך חדשה" נבחרה עם חמישה חברים והייתה הסיעה הגדולה במועצה.