חבר מועצת העיר נתניה אבי סלמה, הגיש היום את מועמדתו לראשות העיר, והוא הראשון לעשות זאת, אחרי פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג ז"ל בשבוע שעבר.
בהודעה שפרסם כתב סלמה: "ציינו אתמול שבוע לפטירתה של ראש העיר האהובה שלנו, מרים פרייברג -איכר, לכתה, הותיר בליבנו חלל עצום.
בחודש ינואר תצא נתניה לבחור ראש עיר חדש, זו ההזדמנות לקבוע את עתיד נתניה, אני עומד כאן היום ומבקש את אמונכם, כדי להנהיג להוביל ולהצעיד את נתניה קדימה, העיר שכולנו אוהבים בשנים הבאות".
סלמה הוסיף: "מזה כעשור אני משרת אתכם כחבר מועצת העיר, עבורי זו שליחות חיים. אני פועל מתוך מחויבות עמוקה ודאגה אמיתית לעתיד הילדים של כולנו. אני מתחייב בעזרת השם להמשיך ולפעול למענכם כראש העיר של נתניה כדי להוביל יחד אתכם את העיר האהובה שלנו לדרך חדשה" .
בבחירות המונציפאליות האחרונות התמודד סלמה מול פרייברג איכר ז"ל -והפסיד בפער קטן של כ-1500 קולות. במועצת העיר סיעתו "דרך חדשה" נבחרה עם חמישה חברים והייתה הסיעה הגדולה במועצה.
שירי מנתניה
אני בעד דודו סלמה.18:06 01.12.2025
ההגיון מדבר
בתגובה ל: שירי מנתניה
קוראים לו אבי לא דודו10:19 02.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: ההגיון מדבר
לאבי קוראים אבי ולדודו קוראים דודו. הגיון?12:18 02.12.2025
איציק
בתגובה ל: ההגיון מדבר
לא הבנת אותו. באמת יש ילד במועצת העיר שקוראים לו דודו סלמה והוא מטעם מפלגתו של בני גנץ במועצת העיר. אבל הוא טירון פוליטי וילד עדיין ולכן לא יגיש מועמודותו ואין לו גם סיכוי. וגם כמובן מפלגתו בבחירות לכנסת הקרובה הולכת לקרוס ולהעלם מהמפה הפוליטית.13:46 02.12.2025
קוקו בקלאוי
בתגובה ל: ההגיון מדבר
סלמה הוא שמאל נתניה זו עיר ימנית כל השנים צריך לבחור איש ימין21:51 02.12.2025
יהודיה
רק יוני שיטבון!!!!!! היחיד והמיוחד ערכי ומשכמו ומעלה,09:22 02.12.2025
נסים
בתגובה ל: יהודיה
החשש שלי מהשתלטות חרדית הולכת וגוברת בעיר. זה הורס כלכלית וחברתית שכונות.14:25 02.12.2025
מוטרד
בתגובה ל: נסים
ניסים כמה שטויות אתה מדבר ? מי מפריע לך לעשות מה שאתה רוצה? אנחנו 47 שנה בנתניה ואף פעם לא היה שום ניסיון לחרדים לך ח"ו את העיר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ועסקים יכולים לפתוח חופשי. מתוך בחירה העסקים לא פותחים כי חבל להם להפסיד פלח שוק גדול18:10 02.12.2025
לייזר
בתגובה ל: נסים
תאר לי מישהו שהגבילו אותו מבחינה דתית. אין דבר כזה .21:52 02.12.2025
דורון
אבי ללום לראשות העיר09:19 02.12.2025
בני
בהצלחה לראש העיר הבא של נתניה09:55 02.12.2025
ממנשה
הלכה העיר נתניה07:53 02.12.2025
יהודית בורוכוב
בתגובה ל: ממנשה
תגובה ל 5. העיר נתניה לא הלכה ולא כלום. אבי סלמה יחליף את מרים פיירברג ז"ל, ויעשה את עבודותו נאמנה.10:16 02.12.2025
גבי
בתגובה ל: ממנשה
היה שותף לבניית מחדל עיר המגדלים. ילך בדרך של מרים ויהרוס את העיר כליל. צריך לבחור מישהו חדש שלא נדבק בו הסירחון של בנייה מסיבית ואולי ישנה את העיר. מריים בשנותיה האחרונות חרבה את העיר10:43 02.12.2025
אורח
בתגובה ל: גבי
בתור אורחת בעיר אחרי ביקור של שנים נתניה נראית ליגה ככ התקדמה עיר ימים נראית שכונה בארופה לא צריך רק לקטר יש גם צדדים יפים תתמקדו בטוב ויהיה יותר טוב בהצלחה11:36 02.12.2025
רוני גלמדי
החשש מהתחרדות העיר ,שגם ככה הפכה לבניי ברק בשרון,תנו לחיות!10:20 02.12.2025
יוד
בתגובה ל: רוני גלמדי
מי מונע ממך לחיות? ואיך בדיוק חרדים מפריעים לך?12:38 02.12.2025
מנחם
בתגובה ל: יוד
אתם הרסתם את העיר בגללכפ כל העיר סגורה בשבת14:20 02.12.2025
חיים יוסף
ללום לראשות העיר דרך חדשה10:20 02.12.2025
יהודית בורוכוב
רק אבי סלמה. לפני שתי מערכות בחירות,שטיבון רץ מול פיירברג, וכשהפסיד, ברח לעניינים אחרים שלו, ורק סלמה נשאר והתמודד מולה, וכשהפסיד חזר למועצת העיר כדי לשרת את הציבור.10:11 02.12.2025
יצחק ק
גמרים בליליפוט10:47 02.12.2025
הנרי מלמד
לא אבחר במי שהוביל הפגנות נגד הרפורמה המשפטית.10:28 02.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: הנרי מלמד
דודו סלמה הוביל.12:16 02.12.2025
