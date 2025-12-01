ראש עיריית שדרות קרא בוועדת החוץ והביטחון להבטיח מיידית את תקצוב מרכזי החוסן בדרום, והתריע מפני פגיעה ביכולתם לתת מענה לתושבים

בדיון מיוחד שהתקיים הבוקר (שני) בוועדת החוץ והביטחון, התייחס ראש עיריית שדרות אלון דוידי למשבר התקציבי שבמרכזי החוסן בדרום וקרא לממשלה להבטיח את המשך פעילותם ללא דיחוי. לדבריו, מרכזי החוסן נושאים בעומס טיפולי נרחב מאז תחילת הלחימה, אך תהליכי התקצוב והעברות הכספים מעכבים את תפקודם התקין.

דוידי אמר כי פתיחת העיר בזמן הלחימה הייתה מהלך משמעותי שאפשר את המשך פעילות שדרות, אך הצורך להיאבק כעת על התקציבים אינו מתקבל עליו. "מעולם לא דמיינתי שאנחנו, ראשי הרשויות, נצטרך להתחנן לתקציב עבור מרכזי החוסן", אמר והוסיף כי "אני רוצה לראות את זה שיעז לא לאשר את התקציבים הללו. מי שיעשה זאת ימצא אותי מפגין מול ביתו".

לדבריו, מקור הבעיה נמצא בעיכובים בירוקרטיים ובהעברת כספים בין משרדי הממשלה, מה שמותיר את מרכזי החוסן ללא מענה קבוע. דוידי ציין כי הקמת מרכז החוסן בשדרות עלתה כשלושים וחמישה מיליון שקלים, וחלק נרחב מהתקציב גויס מתרומות. לדבריו, האחריות להפעלת המרכזים אינה יכולה להישען רק על הרשויות המקומיות.

בהמשך התייחס דוידי גם לעבודת ועדות הביטוח הלאומי וקרא לפתוח בחקירה של אופן פעילותן. "אנשים הזקוקים לעזרה נדחקים, מרכזי החוסן מטפלים בכמות עצומה של פניות בלי תמיכה מספקת", אמר. לדבריו, חלוקת מענקים חד פעמיים אינה מספקת, והוא טען כי מתן מענקים ייעודיים לטיפול נפשי היה מוריד באופן משמעותי את עומס התביעות לביטוח הלאומי.

דוידי סיכם כי הוא מצפה להכרעה ברורה בנושא תקצוב המרכזים והגדיר זאת כ"אחריות לאומית" שתפקידה להבטיח מענה לתושבי הדרום בתקופה של שחיקה מתמשכת.