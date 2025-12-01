בני משפחתה של הילדה פנו לוועדת העלייה והקליטה בדרישה לסווג את היימנוט כחטופה, להעביר את החקירה לשב"כ ולפתוח בקמפיין רחב לאיתורה, בנוכחות נציגי משטרה ויחידות החילוץ האזרחיות

645 ימים חלפו מאז היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מצפת. היום (שני) התכנסה ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון מיוחד, ה־12 במספר מאז האירוע, במהלכו הוצגו עדכונים ודרישות להמשך טיפול במקרה. בדיון השתתפו בני משפחתה של היימנוט, חברי כנסת, נציגי משטרה וכן נציג יחידות החילוץ האזרחיות יכ"ל.

בני משפחת קסאו האב, האם והאחות קראו בוועדה להגדיר את היימנוט כחטופה ולא כנעדרת שגרתית. בנוסף ביקשו להעביר את החקירה לטיפול שירות הביטחון הכללי וליזום קמפיין ציבורי להגברת מודעות. לדבריהם, שינוי הסיווג עשוי להרחיב את הכלים שעומדים לרשות הגופים החוקרים.

ח"כ בני גנץ הציע בדיון לבחון שימוש במנגנון מטה השבויים והנעדרים גם במקרים של נעדרים אזרחיים, במטרה ליצור תיאום בין רשויות החקירה, גופי הביטחון ויחידות הסיוע האזרחיות. יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב ביקש ממשרד העלייה והקליטה ומהסוכנות היהודית להציג בתוך שבעה ימים תכנית לקמפיין מודעות רציף עבור היימנוט קסאו.

מפקד יכ"ל יקותיאל בן יעקב אמר כי לדעתו יש מקום להצהיר שהיימנוט מוגדרת כחטופה, כל עוד לא הוצגה הוכחה אחרת לכך. לדבריו, צעד כזה עשוי לחדד את התייחסות הרשויות ולהרחיב את היקף הפעילות בשטח