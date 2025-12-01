ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש עיריית ראש העין מקדמים יוזמה משותפת להקמת עיר חדשה ממזרח לראש העין, על בסיס תוכנית "מיליון בשומרון". העיר המוצעת, שתכלול כ־130 אלף תושבים, צפויה לשמש כרצף התיישבותי וביטחוני בין ראש העין לשומרון

ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש עיריית ראש העין רז שגיא פועלים לקידום הקמת עיר חדשה בשומרון, בשטח החווה הצפונית־מזרחית לראש העין, הצופה ישירות לעבר העיר. העיר המוצעת, שתיקרא "ראש העין מזרח", מיועדת להכיל כ-130 אלף תושבים וליצור רצף התיישבותי בין ראש העין לשומרון. שני ראשי הרשויות פנו לממשלה בבקשה לקבל החלטה רשמית שתאפשר להתחיל בתכנון ובבנייה.

המהלך מבוסס על תוכנית "מיליון בשומרון", שנערכה במשך כשנה וחצי ופורסמה לפני כשנתיים, במטרה להגדיל את אוכלוסיית השומרון עד מיליון תושבים עד שנת 2050. במסגרת התוכנית סומנו נקודות להקמת יישובים חדשים, ועל פיה הוקמו בשנים האחרונות עשרות חוות חקלאיות במרחב, ביניהן החווה בנחל רבה, שהוקמה בידי משפחת לרנר. החווה כוללת את משק "שיר דוד", על שמו של הלוחם דוד ליבי ז״ל שנפל במלחמת חרבות ברזל. במקום התקיימו בתקופה האחרונה שני סיורים מקצועיים של ראשי העיריות וצוותיהם, ובסיומם הוחלט לקדם את היוזמה בשיתוף פעולה.

לדברי דגן ושגיא, העיר החדשה נועדה לחזק את האזור מבחינה ביטחונית ואסטרטגית ולמנוע תרחישים דומים ל־7 באוקטובר. רז שגיא ציין כי ממזרח לראש העין מתרחשות הצתות פסולת כמעט מדי לילה, וכי התיישבות מסודרת במקום, לצד תשתיות קבועות ונוכחות ביטחונית, עשויה לצמצם את התופעה ולשפר את איכות האוויר והחיים של תושבי העיר. לדבריו, הקמת העיר היא "תנאי הכרחי לביטחון, לשקט ולבריאות תושבי ראש העין".

יוסי דגן הדגיש כי ההתיישבות בשומרון מהווה בעיניו גם חיזוק ביטחוני וגם צעד ציוני. לדבריו, "כשעומדים בחווה ורואים את הבתים של ראש העין פרוסים מתחת, מובן עד כמה ההתיישבות כאן משפיעה ישירות על ביטחון המדינה". דגן קרא לממשלה לקבל החלטה רשמית על הקמת העיר, שתהפוך, לדבריו, לחיבור גיאוגרפי ואסטרטגי בין ראש העין לשומרון. בשלב זה היוזמה ממתינה לבחינת משרדי הממשלה ולתהליך תכנון שיאפשר את קידומה בפועל.