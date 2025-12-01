בצעד דרמטי, ושבר נוסף בקואליציה סביב חוק הגיוס, מפלגת הציונות הדתית מודיעה סופית כי כלל המפלגה מתחייבת להצביע רק בעד חוק גיוס שיענה על צרכי צה"ל, זאת לאחר ששורה של חברים במפלגה הודיעו על התנגדות לחוק הגיוס שמציע בועז ביסמוט.
בדיון סיעה מיוחד שקיימה כעת המפלגה, אישררו חבריה את עקרון "ההצבעה המאוחדת": לא תינתן תמיכה בשום חוק שיוצג כל עוד אינו מבטיח מענה אמיתי לצרכים המבצעיים של צה"ל ואינו מקל באופן משמעותי על העומס המוטל על הלוחמים, על משרתי המילואים ועל המשפחות הנושאות בנטל.
במפלגה מדגישים כי כעת מתבצעות התייעצויות אינטנסיביות במטרה לגבש הערות ודרישות לשינוי החוק. אלו יועברו במהלך קידום החקיקה. עם זאת, גורמים בסיעה מבהירים כי כל החלטה תתקבל במשותף, וכל צעד ייעשה במסגרת סיעה מאוחדת וללא "קולות בודדים" הפועלים בנפרד.
הודעת הציונות הדתית מהווה מכה נוספת לקואליציה, שגם כך, גיוס החרדים הפך להיות נקודת המפנה עליה היא נשענת.
מיקי
קשקושים. המשפט הנכון של ציוני הוא "חרדים צריכים להתגייס כמו כולם". וזה ישתקף בסנקציות בחוק שנדרשות למי שלא מבין את זה.15:47 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מפלגת "הציונות הדתית", שבמשך 3 שנים מתנהגת כמו "ההשתמטות הדתית", החליטה לחזור להיות הציונות הדתית, יפה!15:42 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
