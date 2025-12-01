חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.12.2025 / 15:34

תאונה קשה התרחשה היום (שני) בשעות הצהריים בחולון: ככל הנראה 2 כלי רכב התנגשו ברחוב מפרץ שלמה שבעיר. אישה בת 36 נפצעה קשה וילדה בת 8 נפצעה בינוני. פרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה דיווחו כי האישה נלכדה ברכב, והייתה מחוסרת הכרה. לוחמי אש הגיעו למקום על מנת לחלץ אותה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות, הפרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים וולפסון, כשהיא במצב קשה וללא הכרה. הפרמדיקים טיפלו גם בילדה שנפצעה באורח בינוני וסבלה מחבלה בצוואר. פרמדיק מד"א שלום בן דוד חובשי מד"א נעם ברזני וליאור הראל, סיפרו: "כשהגענו לזירה ראינו רכב מרוסק כשבתוכו נלכדה אישה בת 36 כשהיא מחוסרת הכרה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הכיבוי, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים ללכודה ולילדה בת 8 שנפצעה באורח בינוני ולאחר שחולצה, פינינו אותן לבית החולים כשמצבן יציב".

תגיות: חולון, חילוץ, תאונת דרכים