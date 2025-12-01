בפתח ישיבת סיעת הדמוקרטים אמר יאיר גולן על בקשת החנינה של ראש הממשלה: "זו לא בקשה לחנינה. הנשיא חיים הרצוג היה מגלגל את נתניהו מכל המדרגות"

יאיר גולן, המכהן כיו"ר מפלגת הדמוקרטים, מתייחס היום (שני) לבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו ולדיונים על חוק הגיוס בפתח ישיבת סיעת הדמוקרטים.

בישיבה אמר יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן כי נתניהו מונע מאינטרסים אישיים על מנת להשיג חנינה ללא הודאה באשמה: "נתניהו מטיף לאחדות, בזמן שמאחורי גבו הוא מפעיל מכונת רעל מכוערת ומסוכנת. מכונה שמשקרת, מסיתה. מכונה שמטילה טרור אישי על כל מי שמעז להתנגד לו – שופטים, עיתונאים, יריבים פוליטים ואפילו אזרחים שמוחים נגדו. מכונה שהיא ההיפך המוחלט והגמור מ'אחדות'".

יו״ר הדמוקרטים פנה לנשיא הרצוג ואמר כי עליו לקבל החלטה בנושא: ״אתה שגדלת בבית הפוליטי של בן־גוריון, של רבין, בבית שבו שלטון החוק היה קודש – אתה חייב להחליט – אתה נאמן למדינה ולחוק או שאתה "שומר נתניהו מאוחדת". אני יודע שאביך, הנשיא חיים הרצוג, היה מגלגל את נתניהו מכל המדרגות, בלי להסס ובלי למצמץ. זה מה שאנחנו מצפים ממך: אין חנינה בלי לקיחת אחריות. אין חנינה בלי הודאה באשמה. אין חנינה בלי התחייבות לפרוש מן החיים הפוליטיים.״

עוד באותו נושא רשמית: נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג 12:15 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

בנוסף, התייחס אלוף (מיל׳) גולן לדיוני חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון: "זה חוק שמבחין בין דם לדם. חוק שמפקיר את הציבור המשרת, את הלוחמים, את המילואימניקים, לטובת מי שמחזיק את נתניהו בשלטון. וכאן אסור לנו להתבלבל: מכתב הפטור מהמשפט וחוק ההשתמטות אלה לא שני מהלכים נפרדים – זה קמפיין אחד: קמפיין ההישרדות האישית של נתניהו בשלטון. קמפיין שבו מוסדות המדינה, הביטחון, שלטון החוק והציבור בישראל – כולם נמכרים, נדרסים מופקרים כדי להציל אדם אחד".