יאיר גולן, המכהן כיו"ר מפלגת הדמוקרטים, מתייחס היום (שני) לבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו ולדיונים על חוק הגיוס בפתח ישיבת סיעת הדמוקרטים.
בישיבה אמר יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן כי נתניהו מונע מאינטרסים אישיים על מנת להשיג חנינה ללא הודאה באשמה: "נתניהו מטיף לאחדות, בזמן שמאחורי גבו הוא מפעיל מכונת רעל מכוערת ומסוכנת. מכונה שמשקרת, מסיתה. מכונה שמטילה טרור אישי על כל מי שמעז להתנגד לו – שופטים, עיתונאים, יריבים פוליטים ואפילו אזרחים שמוחים נגדו. מכונה שהיא ההיפך המוחלט והגמור מ'אחדות'".
יו״ר הדמוקרטים פנה לנשיא הרצוג ואמר כי עליו לקבל החלטה בנושא: ״אתה שגדלת בבית הפוליטי של בן־גוריון, של רבין, בבית שבו שלטון החוק היה קודש – אתה חייב להחליט – אתה נאמן למדינה ולחוק או שאתה "שומר נתניהו מאוחדת". אני יודע שאביך, הנשיא חיים הרצוג, היה מגלגל את נתניהו מכל המדרגות, בלי להסס ובלי למצמץ. זה מה שאנחנו מצפים ממך: אין חנינה בלי לקיחת אחריות. אין חנינה בלי הודאה באשמה. אין חנינה בלי התחייבות לפרוש מן החיים הפוליטיים.״
בנוסף, התייחס אלוף (מיל׳) גולן לדיוני חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון: "זה חוק שמבחין בין דם לדם. חוק שמפקיר את הציבור המשרת, את הלוחמים, את המילואימניקים, לטובת מי שמחזיק את נתניהו בשלטון. וכאן אסור לנו להתבלבל: מכתב הפטור מהמשפט וחוק ההשתמטות אלה לא שני מהלכים נפרדים – זה קמפיין אחד: קמפיין ההישרדות האישית של נתניהו בשלטון. קמפיין שבו מוסדות המדינה, הביטחון, שלטון החוק והציבור בישראל – כולם נמכרים, נדרסים מופקרים כדי להציל אדם אחד".
מאיר
לא יעזור לכם כלום לכל השמלאנים אתם תמשיכו להגיד לביבי אדוני ראש הממשלה עד שהוא יחליט לעזוב את החיים הפוליטיים . האחד והיחיד שעושה ועוד יעשה רק טוב למדינה ולנו...
לא יעזור לכם כלום לכל השמלאנים אתם תמשיכו להגיד לביבי אדוני ראש הממשלה עד שהוא יחליט לעזוב את החיים הפוליטיים . האחד והיחיד שעושה ועוד יעשה רק טוב למדינה ולנו האזרחים
יוסי שמיל
בתגובה ל: מאיר
גם לומר שחייךי צה"ל רוצחים תינוקות כתחביב זה פשע15:54 01.12.2025
שירי מנתניה
צודק ומדוייק!! נתניהו חייב להפסיק את ההסתה נגד בית המשפט העליון, פרקליטות, יועמ"שית, משפחות החטופים והמשפחות השכולות, שדורשות ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו חייב לגנות את ההסתה, לגנות את התנהגותו של אמיר אוחנה...
צודק ומדוייק!! נתניהו חייב להפסיק את ההסתה נגד בית המשפט העליון, פרקליטות, יועמ"שית, משפחות החטופים והמשפחות השכולות, שדורשות ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו חייב לגנות את ההסתה, לגנות את התנהגותו של אמיר אוחנה כלפי נשיא העליון, לגנות את אלג'זירה 14 האנטישמי ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו חייב להביע חרטה על סרטון הדיפ סטייט שעשה נגד השב"כ. בלי כל אלו, לא מגיע לו חנינה.
