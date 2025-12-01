לפיד שדרש לסגור את ערוץ 14 ומסרב לענות לשאלות שלהם, שאל את הכתבים הפוליטיים: "למה אני יושב פה מסיבת עיתונאים שלמה, ואף אחד לא טורח לשאול מילה אחת, על כך שרוצים לסגור את התקשורת החופשית בישראל"

בסיום החלק הפתוח בישיבת סיעת 'יש עתיד', לעג ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד לכתבים הפוליטיים, על כך שאף אחד מהם לא שאל אותו שאלה בנושא חוק התקשורת של שלמה קרעי.

"אני אומר לכם, עוד חודשיים-שלושה יהיו בחירות, ואתם לא תהיו פה כי ייסגרו אתכם, ואף אחד מכם לא טורח להתעניין במה שיהיה סביבכם. למה זה לא מעניין אתכם שהולכים לסגור אתכם?

למה אני יושב פה מסיבת עיתונאים שלמה, ואף אחד לא טורח לשאול מילה אחת, על כך שרוצים לסגור את התקשורת החופשית בישראל, שזה כמו לסגור את הדמוקרטיה בישראל. תשאלו את עצמכם ביציאה, למה הייתי צריך להעלות את זה במקומכם?".

כתבנו נחום פרי, לא נשאר חייב והזכיר ללפיד כי הוא מסרב בעקביות לענות על שאלות של כתבי ערוץ 14 (ואף פעל לסגירת הערוץ בזמן הבחירות). לפיד כבר ברח וחברי הסיעה ענו את התשובה המוזרה: "כי זה לא כלי תקשורת".