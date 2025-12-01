לפיד תוקף את חוק הגיוס: מזהיר חברי קואליציה שלא "לבגוד בערכיהם", טוען שהחוק יבזה את זכר הנופלים והמילואימניקים

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, פתח את ישיבת סיעת יש עתיד במתקפה חריפה נגד חוק הגיוס החדש – אותו כינה "חוק ההשתמטות". בדבריו טען כי החוק לא יעבור, והזהיר כי תמיכה בו תהפוך את חברי הקואליציה ל"בוגדים בכל מה שהאמינו בו כל חייהם".

לפיד הדגיש כי ישנם כבר תשעה חברי קואליציה שהצהירו בפומבי כי לא יתמכו בהצעה, וכי האופוזיציה נמצאת בקשר עם נוספים. לדבריו, מדובר בחוק "שייפול הרבה לפני קו הסיום" ושאין לו סיכוי לעבור לא בכנסת, לא בבית המשפט – ואם יהיה צורך, גם לא ברחובות.

בדבריו תקף לפיד בחריפות את הממשלה:

לדבריו, החוק "מבזה מעל 920 הרוגים בשנתיים האחרונות, 1,200 נרצחים באוקטובר השחור, ויותר מ-20 אלף פצועים". הוא הוסיף כי החוק מבייש גם את מאות אלפי המילואימניקים, משפחותיהם וכל אזרח שנשא בנטל במהלך השנתיים האחרונות.

לפיד טען כי החוק נולד כתוצאה מ"עסקה מלוכלכת של מושחתים וסחטנים", וכי כל מי שיתמוך בו "לא יוכל עוד לקרוא לעצמו אדם הגון או לדבר על ציונות ופטריוטיות בלי שיגחכו עליו".

בסיום דבריו הצהיר: "אני מתחייב מול המצלמות – החוק הזה לא יעבור. נעצור אותו בכל שלב: בוועדה, במליאה, בבית המשפט ואם צריך – ברחובות".