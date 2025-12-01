הנשיא התייחס לראשונה בעצמו לבקשת החנינה של ראש הממשלה, והתחייב לשקול אותה לעומק כאשר טובת המדינה עומדת לנגד עיניו

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לראשונה בקולו לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, בכל הקשור לתיקיו הפליליים, הרצוג הבטיח לשקול אך ורק את טובת המדינה, ויצא כנגד שורה של אמירות ששוגרו לעברו ממתנגדי הממשלה והתחייב: "שיח אלים לא משפיע עליי".

לאחר שראש הממשלה נתניהו זעזע את המערכת הפוליטית עם בקשת החנינה, הנשיא הרצוג מתייחס לראשונה בתגובה ישירה בקולו לאירוע.

הרצוג הודיע ראשית, כי הוא מכיר את מורכבות האירוע מבחינת רבים במדינה: "סוגיית הפנייה לחנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו – ברור לי שהיא מטלטלת הרבה מאוד אנשים בארץ, בציבורים השונים והיא מעוררת ויכוח".

אך באותה נשימה הסביר הנשיא, כי לנגד עיניו תעמוד קודם כל טובת המדינה: "אבל כבר הבהרתי ואמרתי שהיא תטופל בצורה הנכונה ביותר והמדויקת ביותר. אני אשקול אך ורק את טובת המדינה והחברה הישראלית ולנגד עיניי רק מדינת ישראל וטובתה".

בנוסף, התייחס הנשיא לאמירות ששוגרו לעברו, בדגש על אמירות מאימות לכאורה שנאמרו על ידי מובילים במחאה נגד הממשלה. הנשיא התחייב: "דבר אחד ברור לי – שיח אלים לא משפיע עליי".

אך התחייב לקחת בחשבון את כלל הדעות, שיובאו בפניו באופן מכבד: "להיפך שיח מכבד בהחלט מעורר דיון ומעורר שיח ואני מזמין את הציבור הישראלי לאתר בית הנשיא, בית העם, להביע את דעתו ולהתייחס בהתאם".

מדובר בהתייחסות הראשונה שמגיעה מהרצוג בעצמו אל בקשת החנינה, ולא דיווחים על אמירות בסביבתו או תגובות מטעם בית הנשיא.