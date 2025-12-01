נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לראשונה בקולו לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, בכל הקשור לתיקיו הפליליים, הרצוג הבטיח לשקול אך ורק את טובת המדינה, ויצא כנגד שורה של אמירות ששוגרו לעברו ממתנגדי הממשלה והתחייב: "שיח אלים לא משפיע עליי".
לאחר שראש הממשלה נתניהו זעזע את המערכת הפוליטית עם בקשת החנינה, הנשיא הרצוג מתייחס לראשונה בתגובה ישירה בקולו לאירוע.
הרצוג הודיע ראשית, כי הוא מכיר את מורכבות האירוע מבחינת רבים במדינה: "סוגיית הפנייה לחנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו – ברור לי שהיא מטלטלת הרבה מאוד אנשים בארץ, בציבורים השונים והיא מעוררת ויכוח".
אך באותה נשימה הסביר הנשיא, כי לנגד עיניו תעמוד קודם כל טובת המדינה: "אבל כבר הבהרתי ואמרתי שהיא תטופל בצורה הנכונה ביותר והמדויקת ביותר. אני אשקול אך ורק את טובת המדינה והחברה הישראלית ולנגד עיניי רק מדינת ישראל וטובתה".
בנוסף, התייחס הנשיא לאמירות ששוגרו לעברו, בדגש על אמירות מאימות לכאורה שנאמרו על ידי מובילים במחאה נגד הממשלה. הנשיא התחייב: "דבר אחד ברור לי – שיח אלים לא משפיע עליי".
אך התחייב לקחת בחשבון את כלל הדעות, שיובאו בפניו באופן מכבד: "להיפך שיח מכבד בהחלט מעורר דיון ומעורר שיח ואני מזמין את הציבור הישראלי לאתר בית הנשיא, בית העם, להביע את דעתו ולהתייחס בהתאם".
מדובר בהתייחסות הראשונה שמגיעה מהרצוג בעצמו אל בקשת החנינה, ולא דיווחים על אמירות בסביבתו או תגובות מטעם בית הנשיא.
מוטי הקרייתי
הנשיא כלוא בתוך הפחד מפני הקפלניסטים
מרמרה
בתגובה ל: מוטי הקרייתי
נשמע שיש דאגה בליבך!איזה כיף שיקבל חנינה הוא זכאי!!
מוטי הקרייתי
הדאגה האמיתית בליבי שמאפשרים מתקפת תגובות של בוטים
מיואש למדי
טלי גוטליב קראה לנשיא לא לעשות זאת. היא קפלניסטית לדעתך?
אחרי ששנים סיפר לנו שלא היה כלום , שבכה מעל כל במה שמשפטו נמשך 8 שנים וצדקתו תצא לאור , אחרי ששסה ופילג את אזרחי המדינה אילו באלו , אחרי שהחליש את מעמדה של ישראל בעולם , אשר צוללות למצרים, מטוסי חמקן לקטאר , וגם ברית הגנה עם ארה"ב, כנל לגבי סעודיה שם העסק כולל גם כור גרעיני, הוא בא למכור לנו שהוא לא רוצה חנינה... למען עצמו אלא לטובת המדינה ... בטח גם את הדירות בחו"ל שרכשו בניו בארה"ב ובבריטניה הם רכשו לטובת המדינה ... מי האדיוט שמאמין לזקן הטפש שאחראי לאלפי חללים , ועשרות אלפי פצועים, כמה חוצפה יש למלאך המוות ....
שירי מנתניה
חמוד הנשיא. כיף לנו, שיש לנו אותו..
בת
לטובת המדינה והעם, כדאי שהנשיא ימהר לחון את ביבי. ואז ראה זה פלא: אהבת חינם תשרור בין הימין והשמאל. התקשורת הסמולנית תהיה ימנית אוהבת ביבי. המערכת המשפטית תזכה את כל...
לטובת המדינה והעם, כדאי שהנשיא ימהר לחון את ביבי. ואז ראה זה פלא: אהבת חינם תשרור בין הימין והשמאל. התקשורת הסמולנית תהיה ימנית אוהבת ביבי. המערכת המשפטית תזכה את כל שורת חברי הכנסת מן הימין שסרחו. החקירות של כל אנשי ההסתדרות, ראשי העיריות וראש להב יופסקו באחת. הפצרית תועלה על המוקד, היועמשית ונשיא בית משפט העליון יתפטרו מרצונם החופשי ובא לציון גואל.
