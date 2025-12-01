בעקבות הציוצים שאמרו כי חברי הקואליציה שהתבטאו נגד חוק הגיוס הם "של ישראל", שאלנו את בני גנץ: האם זה אומר שמי שלא מתייחס לחוק הגיוס או תומך בו הוא לא של ישראל?

צפו בתשובה:

"אני עובד כבר 10 שנים על קידום מתווה שירות. לפני הפוליטיקה, תוך כדי הפוליטיקה" אמר גנץ במענה לשאלת סרוגים. "גם חוק הגיוס שהגשנו – הגשנו אותו כחוק גישור, עד שנוכל להסדיר את מתווה השירות. כבר ב-2015, הסברתי קבל עם ועדה ששיטת השירות שבה שירתנו את ישראל בשבעים השנים הראשונות, אינה מתאימה לשבעים השנים הבאות, וצריך לשנות אותה. על זה, קרה לנו אסון ה-7 באוקטובר, וממנו הצרכים הביטחוניים אף עלו וגברו".

לדבריו, "יש שני דברים מאוד פשוטים: אחד – כולם צריכים לשרת. שתיים – הצבא צריך יותר. ואת זה צריך לקדם. מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין איפה הוא חי, והוא לא משרת את ישראל".

במהלך הצהרתו גנץ סיפר כי "שמעתי ברדיו את ח"כ משה סעדה, שגם אם אני חלוק עליו מאוד בהיבט המשפטי, אין ספק שהוא פטריוט ואוהב המדינה. הוא סיפר שהבת שלו, שמשרתת כקצינה, שלחה לו הודעה אחרי פרסום חוק הפטור מגיוס: 'אבא, אתה לא יכול להצביע על החוק הזה'. זה כל הסיפור".

"חברי הקואליציה הציוניים – אתם לא יכולים להצביע על החוק הזה. זה אירוע עם משמעויות ביטחוניות אבל זה קודם כל אירוע ערכי. זה עניין מצפוני" פנה לחברי הכנסת. "לכן, אני קורא לראש הממשלה, ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולח"כ ביסמוט, אם אתם כל כך בטוחים שהחוק טוב ויביא לגיוס – תביאו אותו להצבעה חשאית במליאה. נהפוך את ההצבעה הזו להצבעת מצפון. שכל חבר כנסת ציוני יצא בבוקר, יסתכל בעיניים של הילדים שלו המשרתים, ויכנס עם המצפון שלו לקלפי במליאה. אני באמת מאמין שברגע האמת, ובמיוחד ברגעי אמת שכאלה, כנסת ישראל לא תעביר חוק השתמטות אחרי שנתיים של מלחמה".

"צריך לשאול את עצמנו איך בכלל הגענו לפה? הרי רוב ענק בציבור תומך במתווה שירות לכולם ומתנגד לחוק הזה. הכנסת מנותקת מהעם. המצב שבו גם אחרי השבעה באוקטובר, הקיצוניים והאינטרסים הפוליטיים נמכרים בשביל עוד קצת זמן לחמם את הכסא צריך להיגמר" סיכם. "נושא הגיוס הוא ההוכחה שחייבים לפרק את ברית הקיצוניים. ישראל זקוקה לממשלה רחבה וציונית שתוכל לעשות מתווה שירות היסטורי. ממשלה שבה לא כל ח"כ מלך. שבן גביר חוזר לשוליים ומפסיק למכור את הביטחון האישי שלנו. שהמפלגות הערביות הן לא רשת ביטחון לביטחון – כי איתן אי אפשר להביא ביטחון. צריך להפסיק לתת לקיצוניים לנצח את המדינה".