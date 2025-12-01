חבר הכנסת ליברמן תוקף את הקואליציה על חוק הגיוס ואומר: "זו יריקה בפרצופן של משפחות המשרתים. זו גם סטירה בפרצופן של המשפחות השכולות"

חבר הכנסת אביגדור ליברמן מסר כעת (שני) הצהרה בישיבת הסיעה והתייחס לחוק הגיוס.

"הצבא מגדיר את משבר כח האדם כגדול ביותר מאז שנות ה 80. חסרים 1600 קצינים בצה"ל. לא עתידי, כבר עכשיו. וזה רק יחמיר. 70 אחוז ממשרתי הקבע מעידים שהשירות פגע בתא המשפחתי שלהם. בקרב הקהל הזה, יש עליה של 20 אחוז בגירושין. 20 אחוז!

הממשלה אישרה אתמול 280 אלף צווי מילואים, ובקרוב היא גם תאריך את שירות הסדיר ותעלה את גיל הפטור ממילואים. הניסיון הבזוי לקדם את החוק שהונח על שולחן הוועדה הוא בגידה בחיילי צה"ל, ויריקה בפרצופן של משפחות המשרתים. זו גם סטירה בפרצופן של המשפחות השכולות.

הדבר החמור יותר הוא הניסיון של ממשלת שבעה באוקטובר להעביר את החוק בקולות של עודה וטיבי. זה בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו רואים את זה בחדרים. איש ימין לא יכול להצביע בעד השתמטות. אני קורא לכל ארגוני המילואים, לכל משפחות המשרתים ולכל מי שתורם למדינה להתייצב מול ועדת חוץ וביטחון ולהשמיע את קולם.

זו אותה ועדה ששולחת חיילים לקרב ולא מוכנה להכניס אותם לדיון ולשמוע את עמדתם. אנחנו עדים לאינסוף ספינים, שכל מטרתם להסתיר את חוק ההשתמטות ולהסיט ממנו את הדיון. אסור להוריד את העיניים מהמטרה".