אדמירל דראגונה מציין כי הברית האירופאית שוקלת מתקפה יזומה נגד רוסיה כתגובה ללוחמה ההיברידית, מהלך שעשוי להיחשב כ"הגנה עצמית".

המתיחות בין רוסיה לנאט"ו עולה מדרגה, לאחר שבכירי הברית הצפון־אטלנטית מאותתים על שינוי אפשרי באסטרטגיה. כזה שעשוי לכלול תקיפה יזומה נגד מוסקבה.

אדמירל ג'וזפה קבו דראגונה, יו״ר הוועדה הצבאית של נאט"ו, הצהיר בריאיון ל"פייננשל טיימס" כי הברית אינה שוללת נקיטה ב"מכה מקדימה" במטרה להגיב למתקפות ההיברידיות שמיוחסות לרוסיה.

לדברי דראגונה, בנאט"ו מתנהל דיון פנימי על מעבר מגישה תגובתית לפעולות התקפיות יותר, כאלה שיאפשרו למדינות החברות לפעול לפני שהאיום מתממש. הוא הדגיש כי ייתכן ותקיפה יזומה תיחשב למעשה ל"הגנה עצמית", נוכח הפעילות ההיברידית שמיוחסת למוסקבה הכוללת מתקפות סייבר, חבלה, לוחמה פסיכולוגית ופגיעה בתשתיות אזרחיות.

הצהרות אלו מעוררות הדים ברחבי אירופה, שכן הן מסמנות לראשונה אפשרות ממשית לתגובה משולבת ומהירה של מדינות נאט"ו, צעד שעשוי להסלים את העימות עם רוסיה. מנגד, גורמים בבריסל מבהירים כי כל פעולה תישקל בזהירות ותותאם לרוח אמנת נאט"ו.