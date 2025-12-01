ועדת הכנסת אישרה הקמת ועדה מיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, שתדון השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. הוועדה החדשה הוקמה כדי לעקוף את ועדת הכלכלה לאור התנגדותו של דוד ביטן להצעה

בעקבות ההתנגדות: עברה ההצעה של ועדת הכנסת, בראשות ח"כ אופיר כץ, להקים ועדה מיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן שתדון בחוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. מטרת הוועדה החדשה היא עקיפת ועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן, שאמורה לדון בחוק – אך לא מקדמת אותו כי ביטן מתנגד להצעה.

יועמ"שית הכנסת שגית אפיק התנגדה להקמת הוועדה, כשאמרה כי "יש פגם בעצם הקמת הוועדה, היא פוגעת בכנסת ובוועדות. קרעי מסר בתגובה לחוות הדעת של יועמ"שית הכנסת כי "לוועדת הכלכלה הדנה במגוון רחב של עניינים כלכליים נוספים אין את היכולת למקד את פעילותה ברפורמת ענק שכזו ולהשלים את העבודה לגביה במהלך הכנס הנוכחי".

לטענת קרעי, "חוות הדעת שהוגשה, משנה סדרי עולם של שנים ארוכות בכנסת. מכיוון שמדובר בתקדים בעל השלכות רוחב, אם הכנסת תחליט לאמץ כללים חדשים אלו, ראוי שהדבר יחול רק מהכנסת הבאה".

ביטן, שהתנגד כאמור להקמת הוועדה המיוחדת, אמר במהלך הדיון כי "ההשתלטות של פורום קהלת על החוק זה לא מה שהליכוד רצה".