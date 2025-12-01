לראשונה מאז השואה: בני נוער ישראלים ממועצת מטה אשר השתתפו ב"קונצרט השחרור" בלנדסברג – העיר שבה היטלר כתב את "מיין קאמפף". במסגרת שיתוף פעולה היסטורי עם בית לוחמי הגטאות ניגנו יחד עם נוער גרמני את "הביתה"

שיתוף פעולה היסטורי בין בית לוחמי הגטאות לעיריית לנדסברג בגרמניה הביא השבוע לשיא מרגש: עשרות בני נוער מישראל ומגרמניה עלו יחד לבמה בעיר שבה נכלא היטלר וכתב את ספרו ההרסני – והפיחו חיים חדשים ביצירות שנוגנו מיד לאחר השחרור ב-1945.

במהלך השבוע החולף התקיים בלנדסברג שבוע אירועי תרבות במסגרת פרויקט "קונצרט השחרור" הבינלאומי, המחבר בין זיכרון השואה, חינוך ומוזיקה. השנה, לראשונה מאז נוסד הפרויקט ב-2020, השתתפה בו משלחת נוער ישראלית ממועצה אזורית מטה אשר, בליווי צוות ממוזיאון בית לוחמי הגטאות.

צפו בהופעת חברי המשלחת ב"קונצרט השחרור":

חברי המשלחת בהופעה בקונצרט השחרור (צילום:ענבל מצגר טל)

עיר טעונה היסטוריה

לנדסברג, עיר עתיקה מהמאה ה-13, נושאת עבר כבד: כאן נכלא אדולף היטלר ב-1923 וכתב את "מיין קאמפף", ובסוף המלחמה הוקמו בסביבתה 11 מחנות ריכוז שהשתייכו לדכאו.

באפריל 1945 שוחררה העיר, והוקם בה מחנה העקורים היהודי הגדול בבוואריה. שם התקבצו ניצולים, הקימו מוסדות חינוך, עיתונים ביידיש – והקימו תזמורת ראשונה של אנשים חופשיים שכללה שמונה מוזיקאים בלבד. ב-1948 ניצח עליה ליאונרד ברנשטיין בקונצרט שנקרא "קונצרט השחרור".

מאותה קבוצת ניצולים שהתגוררה בקיבוץ תנועתי של תנועת דרור במחנה העקורים – יצאה לימים (1949) הקבוצה שהקימה את קיבוץ לוחמי הגטאות.

"ניצחון רוח האדם": 80 שנה אחרי

הקונצרט השנה, השישי במספר, כלל לראשונה ביצוע משותף של בני נוער ישראלים וגרמנים. הם ניגנו יצירות מהקונצרט המקורי לצד יצירות עכשוויות: "הביתה" (שנוגן בעצרת להשבת החטופים בקיסריה), "רפסודיה בכחול" של גרשווין, "הביתה", קטעים מ"סיפור הפרברים", יצירות של רוסיני, ביזה וברהמס, ומקהלה שביצעה שירים ביידיש.

מנכ"ל בית לוחמי הגטאות, יגאל כהן, אמר: "80 שנה לאחר תום המלחמה, לראות בני נוער מגרמניה ומישראל מנגנים יחד את אותן היצירות ומעניקים להן חיים חדשים – זו עדות חיה לניצחון רוח האדם וליכולתה של המוזיקה לקרב בין עמים דווקא בימים האלה".

מייסדת הפרויקט, העיתונאית קרלה שנבק מלנדסברג, הוסיפה: "המוזיקה היא שפה אוניברסלית שמסוגלת לחצות גבולות של זמן, לאום ותרבות. בעיניי, קונצרט השחרור הוא לא רק מחווה לזיכרון, הוא הוכחה לכך שצלילים יכולים להפוך לכוח מאחד, המחבר בין דורות ומלמד אותנו מה משמעותה האמיתית של חירות אנושית".

הקונצרט חתם שבוע עשיר שכלל הצגת תיאטרון בעיבוד גרמני לספרו של דויד גרוסמן "אישה בורחת מבשורה", כיתות אומן של הפסנתרן גיא מינטוס, פאנלים, סיורים ותערוכה חדשה על הקשר בין לנדסברג לקיבוץ לוחמי הגטאות.

שיתוף הפעולה בין המוסדות נולד לפני שנה עם חתימת הסכם ראשון מסוגו – וכבר הניב פרי מרגש שמוכיח כי גם במקומים הכי כואבים יכולה לנבוט תקווה משותפת.