שרת התחבורה מירי רגב, התייחסה היום (שני) לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו מנשיא המדינה הרצוג, ואמרה: "הוא עושה את זה בשביל עם ישראל, מי שצריך באמת לקבל חנינה זו מערכת המשפט, לא ביבי נתניהו". היא הוסיפה כי מערכת המשפט "תפרה תיקים" לאורך השנים, וכינתה אותה "מאפיה בחסות החוק", כך הובא בווינט.

עוד טענה רגב כי במשפטו, שאלו את ראש הממשלה "כמה בקבוקי יין היו על השולחן לפני 16 שנה", וכי "אם זה היה תלוי בו ורק בו הוא היה ממשיך עם המשפט ומראה את בושתה של מערכת המשפט. אבל בסופו של יום יש לו אתגרים יותר חשובים, אז הוא החליט להפסיק את הסאגה".

לדברי רגב, בעצם הבקשה לחנינה נתניהו "מציל" את מערכת המשפט. על החלטת הממשלה שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, אמרה רגב: "כולנו בעד ועדת חקירה. הבת שלי ניצולת נובה, חבריה נרצחו. אין ספק שצריכה להיות ועדת חקירה, השאלה איזו".

עוד טענה רגב כי "רוב הציבור חושב שצריך לפצל את תפקיד היועמ"ש, כולל אנשים מתוך האופוזיציה שדיברו על זה בעבר, ואני בטוחה שאילו ראש הממשלה היה מוביל את המהלך הזה זה היה נראה אחרת ונעשה בצורה הרבה יותר מבוגרת ואחראית, והיה מביא ליותר הסכמות". כשנשאלה אם נתניהו לא צריך לקבל חנינה מלאה רק אחרי שיזכה מחדש באמות הציבור בעקבות 7/10, טענה כי "אין קשר, משום שאין לי ספק שנתניהו ייבחר שוב, יהיה רה"מ הבא והימין ינצח".