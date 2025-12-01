שרת התחבורה מירי רגב, התייחסה היום (שני) לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו מנשיא המדינה הרצוג, ואמרה: "הוא עושה את זה בשביל עם ישראל, מי שצריך באמת לקבל חנינה זו מערכת המשפט, לא ביבי נתניהו". היא הוסיפה כי מערכת המשפט "תפרה תיקים" לאורך השנים, וכינתה אותה "מאפיה בחסות החוק", כך הובא בווינט.
עוד טענה רגב כי במשפטו, שאלו את ראש הממשלה "כמה בקבוקי יין היו על השולחן לפני 16 שנה", וכי "אם זה היה תלוי בו ורק בו הוא היה ממשיך עם המשפט ומראה את בושתה של מערכת המשפט. אבל בסופו של יום יש לו אתגרים יותר חשובים, אז הוא החליט להפסיק את הסאגה".
לדברי רגב, בעצם הבקשה לחנינה נתניהו "מציל" את מערכת המשפט. על החלטת הממשלה שלא להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, אמרה רגב: "כולנו בעד ועדת חקירה. הבת שלי ניצולת נובה, חבריה נרצחו. אין ספק שצריכה להיות ועדת חקירה, השאלה איזו".
עוד טענה רגב כי "רוב הציבור חושב שצריך לפצל את תפקיד היועמ"ש, כולל אנשים מתוך האופוזיציה שדיברו על זה בעבר, ואני בטוחה שאילו ראש הממשלה היה מוביל את המהלך הזה זה היה נראה אחרת ונעשה בצורה הרבה יותר מבוגרת ואחראית, והיה מביא ליותר הסכמות". כשנשאלה אם נתניהו לא צריך לקבל חנינה מלאה רק אחרי שיזכה מחדש באמות הציבור בעקבות 7/10, טענה כי "אין קשר, משום שאין לי ספק שנתניהו ייבחר שוב, יהיה רה"מ הבא והימין ינצח".
כועס ואיכפתי
האשה הזו, הבורה-נבערת-רדודה-טיפשה, היא בושתנו וחרפתנו הנוראה.13:21 01.12.2025
מוטי הקרייתי
בהחלט עוטי הגלימות השחורות הפכו למאפיה תחת החוק.13:17 01.12.2025
האחד
חיילת באירגון הפשע של נתניהו13:19 01.12.2025
הגיון בריא
אז כל השרים שיוצאים נגד מערכת המשפט של מדינת ישראל ועושים לה דה לגיטימציה מה אתם רוצים שאנחנו האזרחים הפשוטים נעשה מול מערכת המשפט. לא לעמוד בחוקי בית המשפט ?...
אז כל השרים שיוצאים נגד מערכת המשפט של מדינת ישראל ועושים לה דה לגיטימציה מה אתם רוצים שאנחנו האזרחים הפשוטים נעשה מול מערכת המשפט. לא לעמוד בחוקי בית המשפט ? להתעלם מהמאפיה הזו כפי שהם מכנים אותם. השרים האלו רק מקוששים קולות של אנשים בורים ופחדנים כי הם מבינים שקיצם הפוליטי קרב. בבחירות הקרובות נשלח אותם הביתה ונחזור להתעסק עם המדינה עם האזרחים עם הבריאות עם הצבא עם התחבורה עם החינוך ועם כל מה שהממשלה הזו מזניחה במשך שנים. תהנו כל עוד אתם יכולים זמנכם עומד להסתיים!!!המשך 13:53 01.12.2025
הגיון בריא
