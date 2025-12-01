אמש (ראשון) שיתפה הרבנית ימימה מזרחי רגע מרגש במיוחד באינסטגרם שלה. היא הגיעה לחתונה מרגשת במיוחד: ג'ואנה, אלמנתו של רב סמל ראשון נחמן נתן הרץ, נישאה בשנית. "ברוך מציב גבול אלמנה!" בירכה הרבנית באושר, ובסרטון שצירפה נראית מחבקת את הכלה ומתרגשת במיוחד.
רב סמל ראשון נחמן נתן הרץ הי"ד נפל בקרב ב-6 במאי, 2024. הוא היה בן 31 בנופלו, נקבר בהר הרצל והותיר אחריו את אשתו ג'ואנה ואת שתי בנותיו. שנה וחצי אחר כך, ג'ואנה זוכה להקים בית נוסף בישראל.
הצגת פוסט זה באינסטגרם
הרבנית ימימה מזרחי ברכה אותה, וכתבה: "ברוך מציב גבול אלמנה! מזל טוב ג'ואנה המתוקה שלנו! איך הלב מתמלא לי כשאני רואה אישה שפגשתי ברגעים הקשים ביותר שלה, כשאיבדה את אלוף נעוריה, עומדת בחופה השנייה, הנצחית שלה!"
"אל תשמחי אוייבתי לי, כי נפלתי- קמתי!" ציטטה הרבנית ימימה. "מזל טוב, ג'ואנה ושחר האהובים!" סיימה בהתרגשות.
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
1 דיונים
דליה יונס
מוזר לי קמעא שהן האלמנות ממהרות להנשא בשנית, די תמוה חא כך זכורים מקרים כאלה ממלחמות עבר. ברם הלוואי ותהיינה מאושרות! אמן ואמן!21:09 01.12.2025
יניב ע
בתגובה ל: דליה יונס
אל תשפוט אדם עד שתגיע למקומו. מי אנחנו שנעיז לחוות דעה23:16 01.12.2025
אבי
בתגובה ל: דליה יונס
אל תדוני את חברתך עד שתגעיי למקומה ואני מאחל לך שלא תגיעיי23:23 01.12.2025
אנונימי
בתגובה ל: דליה יונס
החייםמבהחלט מוזרים. . ברגע אחד אתם משפחה מאושרת וברגע אחר החיים משתנים, ברגע אתה צריך לגדל ילדים לבד , לגור לבד ,ברגע את מאבד את החבר הכי טוב שלך , את כל מה שהיה לך , הביטחון, אהבה , בעל , תמיכה מהרשימה ארוכה .. אתה פתאום חי לבד והבדידות קשה מאוד. הקושי של החוסר יחיה לנצח!! זה אבא של הילדים שלה. הוא יהיה שם תמיד. אין לתאר קושי של אלמנה אז למה לא להתחתן מהר או לאט זה לא משנה הכאב הוא כאב בדיוק אותו דבר לא משנה עם היא תתחתן חודש אחרי , שנה , או שנתיים.. פשוט עכשיו יש לה את מי לשתף בכאב הזה עם מי לחוות אותו ..07:08 02.12.2025
דוריס דלאל
מצמרר23:06 01.12.2025
דודי
מי שלא חווה אלמנות בגיל צעיר שלא יבלבל במוח!! למי שמבחוץ המת נהפך לעוד זכרון אבל לאלמנה או לאלמן זה להמשיך להיות נשוי לאדם שאינו קיים יותר, הנפש לא...
ון
גועל נפש כ"כ ממהרות להתחתן.10:09 02.12.2025
אליעזר בן יהודה
אילנה בן חמו
לא כל אחד מסוגל לחיות לבד19:46 02.12.2025
אליעזר בן יהודה
ון
דודי
מי שלא חווה אלמנות בגיל צעיר שלא יבלבל במוח!! למי שמבחוץ המת נהפך לעוד זכרון אבל לאלמנה או לאלמן זה להמשיך להיות נשוי לאדם שאינו קיים יותר, הנפש לא...
דוריס דלאל
