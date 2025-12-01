באירוע מרגש במיוחד, נישאו ג'ואנה ושחר. הכלה היא אלמנתו של רב סמן ראשון נחמן נתן הרץ הי"ד, אשר נהרג מנפילת קטב"ם בצפון. באה לברך מתרגשת במיוחד: הרבנית ימימה מזרחי. צפו

אמש (ראשון) שיתפה הרבנית ימימה מזרחי רגע מרגש במיוחד באינסטגרם שלה. היא הגיעה לחתונה מרגשת במיוחד: ג'ואנה, אלמנתו של רב סמל ראשון נחמן נתן הרץ, נישאה בשנית. "ברוך מציב גבול אלמנה!" בירכה הרבנית באושר, ובסרטון שצירפה נראית מחבקת את הכלה ומתרגשת במיוחד.

רב סמל ראשון נחמן נתן הרץ הי"ד נפל בקרב ב-6 במאי, 2024. הוא היה בן 31 בנופלו, נקבר בהר הרצל והותיר אחריו את אשתו ג'ואנה ואת שתי בנותיו. שנה וחצי אחר כך, ג'ואנה זוכה להקים בית נוסף בישראל.

הרבנית ימימה מזרחי ברכה אותה, וכתבה: "ברוך מציב גבול אלמנה! מזל טוב ג'ואנה המתוקה שלנו! איך הלב מתמלא לי כשאני רואה אישה שפגשתי ברגעים הקשים ביותר שלה, כשאיבדה את אלוף נעוריה, עומדת בחופה השנייה, הנצחית שלה!"

"אל תשמחי אוייבתי לי, כי נפלתי- קמתי!" ציטטה הרבנית ימימה. "מזל טוב, ג'ואנה ושחר האהובים!" סיימה בהתרגשות.