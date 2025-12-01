פועל בן 61 התחשמל במהלך עבודות שיפוצים בבית בשער שומרון, ונמצא כשהוא מחוסר הכרה עם סימני כוויות בגופו. לאחר פעולות החייאה, צוותי מד"א קבעו את מותו במקום

תאונת עבודה קשה בשומרון: פועל בן 61 התחשמל למוות היום (חמישי) במהלך עבודות שיפוצים שבוצעו בבית בשער שומרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה ביצעו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

חובשת רפואת חירום במד"א מורן דהן סיפרה כי "הובילו אותנו אל הבית שהיה בשיפוצים וראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם סימני כוויות בגופו. סיפרו לנו שהוא ככל הנראה התחשמל במהלך עבודתו ומיד חייגו למוקד 101 של מד"א. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות, ומתן תרופות – כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

