השופטים קיבלו את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לביטול יום עדותו מחר עקב נסיבות ביטחוניות, כשהדיון הבא במשפט יתקיים ביום רביעי

השופטים קיבלו את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לביטול יום העדות שלו שתוכנן למחר (שלישי), זאת "נוכח טעמי הבקשה ובהסכמת המדינה". הדיון הבא יתקיים ביום רביעי, והוא יימשך עד השעה 17:00.

נזכיר כי אמש, נתניהו נשא הצהרה לאחר הבקשה ובה הוא הסביר את שיקוליו לבקשת חנינה מהנשיא יצחק הרצוג: "כמעט עשור עבר מאז החלו החקירות נגדי. המשפט בענייני מתנהל קרוב ל-6 שנים והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים. ככל שהעדויות והראיות המזכות שמקריסות לחלוטין את טיעוניי השווא נגדי נחשפות בבית המשפט וככל שמתברר שהתשתית הראייתית נגדי גובשה תוך ביצוע עבירות חמורות, האינטרס האישי שלי היה ונותר ולהמשיך את התהליך עד סופו עד לזיכוי המלא בכל האישומים אבל המציאות הביטחונית והמדינית, האינטרס הלאומי מחייבים אחרת".

עוד הוא הוסיף כי "מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים כבירים ולצידם, הזדמנויות אדירות. כדי להדוף את האיומים ולממש את ההזדמנויות נדרשת אחדות לאומית, המשך המשפט קורע אותנו מבפנים, מעורר מחלוקות עזות, מעצים שסעים, אני בטוח כמו רבים אחרים בעם שסיום מיידי של המשפט יסייע רבות להנמיך את הלהבות ולקדם פיוס רחב שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו".

לבסוף ציין גם את הגשת בקשת החנינה של הנשיא טראמפ: "כמו כן עמדו לנגד עיניי פניותיו החוזרות ונשנות של הנשיא טראמפ לנשיא המדינה. הנשיא טראמפ קרא לסיום מיידי של המשפט כדי שאוכל יחד איתו לקדם ביתר שאת אינטרסים חיונים ומשותפים לנו ולארצות הברית בחלון זמנים שספק אם יחזור".

לסיכום אמר נתניהו: "אזרחי ישראל היקרים, פעם אחר פעם נבחרתי בבחירות דמוקרטיות וקיבלתי את האמון שלכם, להמשיך ולכהן כראש ממשלת ישראל בראש ובראשונה כדי לממש יעדים היסטוריים אלה מטעמים אלה הגישו היום עורכי דיני בקשה לחנינה לנשיא המדינה אני מצפה שכל מי שטבת המדינה לנגד עיניו יתמוך בצעד זה".