על פי שורה של פרסומים בתקשורת היוונית, ירושלים ואתונה גיבשו תוכנית שיתוף פעולה כוללת, לבלימת טורקיה בים התיכון. האסטרטגיה תשלב נשק ישראלי מתקדם בעשרות איים יוונים לחופי טורקיה.
התוכנית, אותה חשפו בעיתונות הטורקית, מושתת על שיתוף פעולה עמוק בין ישראל ויוון, כאשר על פי הפרסומים, ישראל מתכוונת לספק כמויות גדולות של מערכות הגנה אווירית, מערכות יירוט וטילים מדויקים.
אשר אותם מתכוונת יוון לפרוס לאורך עשרות טילים בבעלות יוון לחופי טורקיה, המערכות המתקדמות וכוח האש הרב ישמשו כחומה, מול ארדואן והצבא הטורקי, שמטרתה לבלום ולתחם אותם.
רק לאחרונה העבירה ישראל גם לקפריסין מערכות הגנה אווירית מתקדמות ביותר מסוג "ברק X", דבר שהצית את זעמו של ארדואן וטורקיה.
ירון
גם להחליש את טורקיה וגם 4 מיליארד דולר למדינת ישראל מה אפשר לבקש יותר...... ולגבי יוון (גם ככה ישראל מממנת את זה דרך התייר הישראלי שמכניס כסף ליוון) ומאני פאר ווליו ישראל הצילה...
גם להחליש את טורקיה וגם 4 מיליארד דולר למדינת ישראל מה אפשר לבקש יותר...... ולגבי יוון (גם ככה ישראל מממנת את זה דרך התייר הישראלי שמכניס כסף ליוון) ומאני פאר ווליו ישראל הצילה אותםהמשך 13:32 01.12.2025
