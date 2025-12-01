בעקבות בקשתו של משה גפני, מנהלת הר הבית הוצאה מרשימת העמותות שפטורות ממס: "נתניהו אומר כל העת שהסטטוס קוו בהר הבית חייב להישאר. המנהלת פועלת בניגוד לדעת ההלכה, ולכן אין סיבה שנאשר להם את סעיף התרומות"

עמותת "מנהלת הר הבית" הוצאה מרשימת העמותות ומוסדות הציבור שאושרה היום (שני) בוועדת הכספים לפטור ממס, לפי סעיף 46 בפקודת מס הכנסה. הרשימה שאושרה כוללת 95 עמותות ומוסדות ציבור – כשמנהלת הר הבית הוסרה לבקשתו של יו"ר דגל התורה משה גפני, לצורך בדיקה מחודשת ברשות המיסים.

"ראש הממשלה נתניהו אומר כל העת שהסטטוס קוו בהר הבית חייב להישאר" אמר גפני. "מינהלת הר הבית פועלת בניגוד לדעת ההלכה, כולל הרבנות הראשית לדורותיה, ולכן אין סיבה שנאשר להם את סעיף התרומות".

בעקבות הסרת המנהלת מהרשימה, גפני אמר כי "אני מבקש מרשות המיסים לבדוק את הנושא לעומקו כדי לוודאות שאנחנו לא עושים פה משהו בניגוד לחוק ובניגוד לסטטוס קוו הקיים".

ממנהלת הר הבית נמסר בתגובה כי "הר הבית עובר בעשור האחרון שינויים רבים לטובה, וכיום מתנהלים בו מנייני תפילה קבועים בשחרית ומנחה, בראשות רבנים וגדולי תורה. מינהלת הר הבית שותפה למהפך החיובי בעבודה משותפת עם הדרג המדיני ועם כל גופי הביטחון וכך נמשיך בעתיד בעזרת השם".