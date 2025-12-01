בזמן שצה"ל והשב"כ פרסמו תחקירים נוקבים, במשטרה טרם הושלם תחקיר רשמי על מתקפת חמאס בשמחת תורה. תחקיר חדש של "זמן אמת" חושף: המצגת ששיבחה את המחוז הדרומי ונגנזה, הפער המודיעיני והזעקות שלא נענו בקשר | צפו בהצצה

למעלה משנתיים חלפו מאז מתקפת הפתע של השבעה באוקטובר. בעוד בצה"ל ובשב"כ בוצעו תחקירים, פורסמו מסקנות ונלקחה אחריות פיקודית, במשטרת ישראל המצב שונה בתכלית: עד היום לא הושלם אף תחקיר רשמי ומקיף על תפקוד הארגון באותו יום גורלי.

הערב (שלישי) בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11, תשדר העיתונאית רוני זינגר תחקיר מיוחד החושף מסמכים פנימיים, עדויות ושיחות מתוך בכירי המשטרה, המעלים סימני שאלה קשים סביב תפקוד הדרג הפיקודי בשעות הלחימה הראשונות.

צפו בהצצה מתוך התחקיר שישודר הערב:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תחקיר זמן אמת על תחקירי המשטרה (באדיבות כאן 11)

"הבינו את גודל האירוע דרך הטלוויזיה"

אחת הנקודות המרכזיות שעולות מהתחקיר נוגעת לנתק בין השטח למטה. בראיון ראשון מסוגו, חושף ראש חטיבת המודיעין במשטרה תמונת מצב מדאיגה: במטה הארצי התקשו להבין את חומרת האירוע בזמן אמת, ובשלבים מסוימים המידע זרם אליהם בעיקר דרך שידורי הטלוויזיה. זאת, בניגוד לתיעודים ודיווחים מפורטים שנשלחו מהדרום כבר משעות הבוקר המוקדמות אך לא תורגמו לתמונת מצב מערכתית.

המצגת שנגנזה והשאלות הקשות

התחקיר חושף לראשונה מסמך פנימי של המחוז הדרומי, שביקש לבדוק את עצמו. הבדיקה, שהתמקדה בעיקר בחלוקת מחמאות למחוז וכללה מעט מאוד ביקורת עצמית, עוררה סערה פנימית בארגון. בעקבות לחץ של גורמים בכירים במשטרה, המסמך נגנז – והערב הוא ייחשף לציבור.

נקודות נוספות שייחשפו במשדר:

זעקות התגבור שלא נענו: מדוע בקשות ותחינות של כוחות בשטח לסיוע נותרו ללא מענה במשך שעות ארוכות? התחקיר בודק האם כוחות שכן נשלחו, הוסטו למקומות הלא נכונים.

הקרב על המודיעין: המשטרה טוענת בעקביות כי לא הייתה שותפה למידע המודיעיני שהחזיקו צה"ל והשב"כ בלילה שלפני המתקפה. מנגד, עדויות חדשות מצביעות על לפחות שתי התרעות שהועברו למשטרה באותו לילה.

עדות מפקד התחנה: נצ"מ ניבי אוחנה, מפקד תחנת אופקים הפורש ומפקד הגזרה של מסיבת הנובה, משחזר את הקרבות, את קריאות המצוקה ואת התחושה הקשה שגם היום – כמעט דבר לא תוקן.

התחקיר מעלה את השאלה המרכזית: מי נושא באחריות לכך שהמשטרה לא בדקה את עצמה עד היום? והאם יש לכך קשר לנרטיב שהובילו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל לשעבר יעקב שבתאי, לפיו "המשטרה הצילה את המדינה" – נרטיב שאולי ייתר, לתפיסתם, את הצורך בבדק בית עמוק.

"זמן אמת" – התחקיר שלא היה: מחדל המשטרה ב-7 באוקטובר