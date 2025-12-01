ראש מו״פ במפא״ת במשרד הביטחון, תא״ל בני אמינוב, חשף כי "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון. בשבועות האחרונים השגנו פריצת דרך טכנולוגית בסוגיית גילוי רחפני האויב ואנו עמלים כעת על פתרונות היירוט"

ראש מו״פ במפא״ת שבמשרד הביטחון, תא״ל בני אמינוב, נאם הבוקר (שני) בכנס דיפנסטק והתייחס לאתגר הרחפנים בגבולות. בדבריו חשף כי בשבועות האחרונים נרשמה פריצת דרך בסוגיית גילוי הרחפנים, והבעיה נמצאת בדרך לפתרון.

"בעיית הרוק"ק (רום קרוב לקרקע) היא דוגמה לבעיה שדורשת ממערכת הביטחון שינוי בשיטות העבודה שלה – מענה בקבועי זמן מהירים, התפתחות ספירלית, האצת ניסויים תוך כדי תהליך הפיתוח וחיבור בין חברות דיפנסטק קטנות לחברות ביטחוניות גדולות" אמר אמינוב.

לדבריו, "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון. בשבועות האחרונים השגנו פריצת דרך טכנולוגית בסוגיית גילוי רחפני האויב ואנו עמלים על פתרונות היירוט באמצעות רחפנים, המאפשרים מענה לתרחישי נחילים תוך האצה של נשקי אנרגיה חדשים".

"האויב ממשיך בתחרות הלמידה. זה מפנה אותנו לפתח פתרונות רובוסטים וזוהי החוזקה של נשקי אנרגיה" סיכם. "הייחודיות שלהם מאפשרת לנו להתמודד גם עם ה- unknown unknown (מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים)".