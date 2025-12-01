מהומה פרצה היום במהלך דיון על חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, כאשר חברי יש עתיד תקפו את איציק בונצל ששכל את בנו עמית במלחמה. צפו

מהומה פרצה היום (שני) בוועדת חוץ וביטחון, כאשר חברי כנסת ממפלגת יש עתיד, תקפו את איציק בונצל, ששכל את בנו במלחמה.

חברי יש עתיד התעמתו עם האב השכול: "משפחות שכולות זה לא גוף אחד", איציק בונצל לח"כ בן ברק: "אל תענה לי"@MKmeircohen @Ram_Ben_Barak pic.twitter.com/YPTDc9YLgP — ערוץ כנסת (@KnessetT) December 1, 2025

חבר הכנסת רם בן ברק פנה אליו ואמר לו: "בכל הכבוד, משפחות שכולות זה לא גוף אחד", בונצל השיב לו: "אל תענה לי בכלל, תבוא לוועדו. ואנחנו לא נשתוק לך יותר".

בתגובה התערבו ח"כים נוספים ואמרו: "בגלל שאתה אב שכול מותר לך לומר הכל? תשכח מזה".