מהומה פרצה היום (שני) בוועדת חוץ וביטחון, כאשר חברי כנסת ממפלגת יש עתיד, תקפו את איציק בונצל, ששכל את בנו במלחמה.
חברי יש עתיד התעמתו עם האב השכול: "משפחות שכולות זה לא גוף אחד", איציק בונצל לח"כ בן ברק: "אל תענה לי"@MKmeircohen @Ram_Ben_Barak pic.twitter.com/YPTDc9YLgP
— ערוץ כנסת (@KnessetT) December 1, 2025
חבר הכנסת רם בן ברק פנה אליו ואמר לו: "בכל הכבוד, משפחות שכולות זה לא גוף אחד", בונצל השיב לו: "אל תענה לי בכלל, תבוא לוועדו. ואנחנו לא נשתוק לך יותר".
בתגובה התערבו ח"כים נוספים ואמרו: "בגלל שאתה אב שכול מותר לך לומר הכל? תשכח מזה".
חע
ע"ע צנדאוגקר12:39 01.12.2025
למר בונצל
לא הכול מותר לך יש יותר הורים שכולים שחושבים ההיחפך ממך והילדים שלהם לא פחות קדושים מותר לך להיות ביביסט , אבל לא חייבים בגלל שאתה אב שכול לקבל את...
לא הכול מותר לך יש יותר הורים שכולים שחושבים ההיחפך ממך והילדים שלהם לא פחות קדושים מותר לך להיות ביביסט , אבל לא חייבים בגלל שאתה אב שכול לקבל את דבריךהמשך 13:21 01.12.2025
אמיר
בטח שלא הכל מותר לו בגלל שהוא אב שכול. זה בגלל שהוא אב שכול שלא שייך למחנה הנכון....13:26 01.12.2025
