מהומה פרצה היום (שני) בוועדת חוץ וביטחון, כאשר חברי כנסת ממפלגת יש עתיד, תקפו את איציק בונצל, ששכל את בנו במלחמה.

חבר הכנסת רם בן ברק פנה אליו ואמר לו: "בכל הכבוד, משפחות שכולות זה לא גוף אחד", בונצל השיב לו: "אל תענה לי בכלל, תבוא לוועדו. ואנחנו לא נשתוק לך יותר".

בתגובה התערבו ח"כים נוספים ואמרו: "בגלל שאתה אב שכול מותר לך לומר הכל? תשכח מזה".