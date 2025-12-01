ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף כעת (שני) את התובעת יהודית תירוש לאחר שהציגה סתירה בין עדותו לראיות: "האשמת אותי בשקר. אתם שיקרתם לאורך כל הדרך, את צריכה להתבייש".
הפיצוץ התרחש לאחר שתניהו טען במהלך עדותו כי התראיין באתר "וואלה" רק בתקופת בחירות. התובעת יהודית תירוש ביקשה מבית המשפט להציג "ראיות הזמה" שיראו כי דבריו אינם נכונים, ואלו לפי הפרקליטות מראות כי בניגוד למה שאמר בנחרצות, הוא דווקא כן התראיין לאתר גם לא בתקופת הבחירות.
בנקודה זו כעת נתניהו ואמר: "כל המשפט הזה אתם שיקרתם. לא הייתה שיחת הנחיה וידעתם את זה, ובכל זאת הפכתם את זה לליבת האישום".
נזכיר כי אמש נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג.
פנין
הגיע זמנך לצאת לנבצרות או לפרוש מהחיים הפוליטיים עם אות קלון שאינך יכול לחזור לעולם לפוליטיקה11:50 01.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: פנין
הגיע הזמן, שנבקש חנינה מהנשיא, שישחרר אותנו מעונשו של נתניהו.11:57 01.12.2025
מיין
בתגובה ל: פנין
הוא לא יצא לנבצרות והוא ימשיך להיות ראש הממשלה גם בבחירות הבאות על אפכם וחמתכם, השמאל הוא הצרה הכי גדולה במדינה ובעולם , תתחילו להבין אנשי הפריפריה ועוד אנשים אכלו את החרא שלכם זהו אתם חשבתם שאת בעלי המדינה התבלבלתם לגמרי זהו הכל נגמר כל החגיגה שלכם נגמרה תגיעו למצב או להיות עם כולם או שתצטרכו לאכול את מה שבישלתם11:59 01.12.2025
שששש
אני מהפריפריה ויש עוד רבים כמוני שלא יודעים על מה אתה מדבר. מלא סיסמאות ריקות מתוכן השמאל לא נוכח בשלטון כבר עשורים קרי לא תקציבים לא וועדות לא חקיקה לא מינויים. בקיצור חגיגות לא יהיו ואתה צודק שנגמרה החגיגה.14:00 01.12.2025
שירי מנתניה
מבקש חנינה, אבל אין לו חרטה על כלום, רק מאשים את כולם..11:59 01.12.2025
יעקב ל
נמאס לציבור ממחול השדים של השמאל12:05 01.12.2025
עשיו
על איזה ציבור אתה מדבר ? ואין פה שום מחול שדים את כתב האישום הגיש איש ימין שהיה חלק מלשכתו של הנאשם אז חלאס לקשקש. באנגלית אומרים IF YOU CANT DO THE TIME DONT MAKE THE CRIME13:56 01.12.2025
YANTI PARAZI
מתחיל להזכיר את קצב לפני הקלבוש14:01 01.12.2025
נתן
kהגיע הזמן לסגיר אותו להאג שם יטפלו בו15:44 01.12.2025
