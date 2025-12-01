יממה לאחר בקשת החנינה לנשיא הרצוג: ראש הממשלה נתניהו מתפוצץ על התובעת יהודית תירוש בבית המשפט – "את צריכה להתבייש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף כעת (שני) את התובעת יהודית תירוש לאחר שהציגה סתירה בין עדותו לראיות: "האשמת אותי בשקר. אתם שיקרתם לאורך כל הדרך, את צריכה להתבייש".

הפיצוץ התרחש לאחר שתניהו טען במהלך עדותו כי התראיין באתר "וואלה" רק בתקופת בחירות. התובעת יהודית תירוש ביקשה מבית המשפט להציג "ראיות הזמה" שיראו כי דבריו אינם נכונים, ואלו לפי הפרקליטות מראות כי בניגוד למה שאמר בנחרצות, הוא דווקא כן התראיין לאתר גם לא בתקופת הבחירות.

עוד באותו נושא ברקע בקשת החנינה: נתניהו מבקש לבטל את עדותו מחר 09:47 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בנקודה זו כעת נתניהו ואמר: "כל המשפט הזה אתם שיקרתם. לא הייתה שיחת הנחיה וידעתם את זה, ובכל זאת הפכתם את זה לליבת האישום".

נזכיר כי אמש נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג.