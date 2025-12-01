חזי מחלב, הכתב הוותיק של הערוץ הראשון לענייני רווחה, הלך לעולמו. חברים וקולגות רבים ספדו לו בכאב: "שילוב נדיר של מהפכן, פילוסוף, הומור נדיר. יהי זכרו ברוך"

ברוך דיין האמת: חזי מחלב, הכתב הוותיק לענייני רווחה של הערוץ הראשון הלך לעולמו. הוא השאיר אחריו אישה, אחים ואחיינים, הכואבים את לכתו. הלווייתו של מחלב תתקיים היום (שני), בהר המנוחות בירושלים.

לאחר שהתפרסם מותו, חברים וקולגות רבים החלו מספידים את הדמות שהיה חזי מחלב ז"ל. אורי לוי, כתב שעבד יחד עם מחלב, סופד לו ואומר: "כתב מיתולוגי היה חזי מחלב. כתב לענייני רווחה בערוץ הראשון, שמאות כתבות בתחום רשומות לזכותו. איש צנוע, מופנם, אפילו תמונה שלו קשה לי למצוא".

לוי המשיך וכתב: "היו לנו שנות רוממה משותפות רבות. גם המון שיחות. חזי ידע הכל על הכל. סוג של אנציקלופדיה מהלכת ומקור ידע לכתבים שעבדו איתו. בחייו יש גם טרגדיה קשה שממנה התקשה להתאושש. היה אחד הסמלים של הערוץ הראשון, כמעט מיום הקמתו".

"הצטערתי לשמוע היום על מותו", סיים אורי לוי בכאב. "לזכרו של איש מיוחד ויקר".

אבי פירסט, גם הוא כתב לשעבר של הערוץ הראשון, כתב: "חזי איש מיוחד. משכיל, סקרן, מעמיק וידען עצום. היה צריך לבנות איתו אמון במשך זמן רב עד שנפתח לידידות, אבל זה היה שווה. שיחות שוות זהב ממוסיקה (מנעד מטורף) דרך פילוסופיה והאם יש אלוהים, והספרים שהיה מקבל מדי שבוע (וקורא) ועוד ועוד.. יהי זיכרו ברוך".

גם נפתלי בן סימון, עורך ומגיש בערוץ 1, כתב בכאב: "אני באמת לא מוצא את המילים לתאר את הכאב על הבשורה הקשה. אישיות מיוחדת שיכולה היתה לחיות כמו דג רק במים של הערוץ הראשון. שילוב נדיר של מהפכן, פילוסוף, הומור נדיר, היחיד בעולם שיכול לומר 'אני חוזר אליך בעוד 48 שניות' ועוד ועוד".

"חזי כאב את כאבה ויסוריה של החברה הישראלית ואת הנס הזה שנקרא ערוץ 1 על כל מרכיביו היחודיים", המשיך בן סימון. "העריץ את המקום, העריץ את החברים, סגד לעבודה וראה בכולם משפחה אחת. מדווח כתבנו חזי מחלב. זה שם עם אמירה ברורה. כל כך חבל לי. יהי זכרו ברוך".