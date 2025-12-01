בשבוע שעבר ילדה הדוגמנית ואשת העסקים בר זומר את ביתה השניה בלידת מים, כעת (שני) היא מסבירה באינסטגרם שלה להיכן נעלמה מאז.

בסטורי שהעלתה זומר היא צילמה עצמה בוכה, וכתבה: "היי, נעלמתי בעל כורחי. אתחיל מהסוף ואגיד שהכל בסדר, או לפחות יהיה בסדר, ושאני מטופלת על ידי הצוות הכי מקצועי ומסור באיכילוב". עוד הוסיפה: "אחזור להתחלה – התאשפזתי רגע אחרי הלידה בלי הבנות שלי.

מילה, שחווה יותר מדי שינויים ולא מבינה איפה אמא והתינוקת, שעד לפני רגע הייתה בבטן שלי עטופה ומוגנת, לא איתי. ואביב המלך שלי, כמו שאני תמיד אומרת, מתפעל את הסיטואציה לבד בבית".