אספורה, מועמד שמרני ממוצא פלסטיני הנתמך בידי טראמפ, מוביל מעט בבחירות בהונדורס. הקמפיין מתנהל תחת איומי טראמפ לקצץ בסיוע

המירוץ לנשיאות הונדורס מקבל תפנית דרמטית – והפעם עם נופך בינלאומי בלתי שגרתי. נסרי אספורה, פוליטיקאי שמרני ממוצא פלסטיני, שמקבל את תמיכתו הרשמית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תופס לפי נתונים ראשוניים יתרון קל במרוץ לנשיאות המדינה.

על פי התוצאות המקדמיות שפורסמו הלילה, אספורה מוביל בפער מצומצם, אולם מערכת הבחירות כולה מתנהלת תחת צל כבד של מעורבות אמריקנית. הנשיא טראמפ הבהיר בימים האחרונים כי ציפיותיו ברורות: אם המועמד המועדף עליו לא ינצח: הסיוע הכספי שוושינגטון מעניקה להונדורס עלול להיחתך באופן משמעותי.

הצהרות אלו עוררו הד תקשורתי חריג במרכז אמריקה, והוסיפו לחץ על הקמפיין ועל המוסדות במדינה. במערכת הפוליטית בהונדורס מביעים דאגה מהתערבות גלויה של הממשל האמריקני, בעוד תומכיו של אספורה טוענים כי תמיכת טראמפ דווקא מחזקת את יציבותה הכלכלית של המדינה.