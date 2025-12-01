לפחות שלושה חברי כנסת מהציונות הדתית כבר הודיעו כי יצביעו נגד חוק הגיוס. יחד עם המורדים בליכוד, וההתנגדות של החרדים, ביסמוט יתקשה להשיג רוב

ביסמוט בבעיה. שלושה ח"כים מהציונות הדתית כבר הודיעו כי יתנגדו לחוק הגיוס בנוסח הנוכחי שלו.

מדובר על חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שאליה הצטרף הבוקר גם משה סולמון. השר אופיר סופר יישא הצהרה בשעה 12:00 בה יגיד כי גם הוא מתנגד לחוק הנוכחי.

נזכיר כי לסיעת הציונות הדתית יש 7 אצבעות בקואליציה, 3 מהן כבר מתנגדות לחוק. סמוטריץ' התפטר מהכנסת ולכן לא יוכל להצביע מה שמשאיר את חברי הכנסת, רוטמן, סוכות, טל והשרה סטרוק. סוכות ורוטמן התבטאו בעבר כי גם אם החוק לא מוצלח, הוא יביא לגיוס חרדים לכנסת ולכן כן יתמכו בו.

אדלשטיין: "מטרת החוק היא לא גיוס, זו פגיעה בביטחון המדינה"

נזכיר כי קואליציית נתניהו מנתה 68 ח"כים, ממנה פרשו 18 הח"כים החרדים וחבר הכנסת אבי מעוז מנעם.

בין המתנגדים לחוק ניתן למנות גם את חברי הכנסת מהליכוד: יולי אדלשטיין, דן אילוז וגם את שרן השכל מהימין הממכלתי של סער. גם בתוך הסיעות החרדיות ישנה התנגדות, גם מאגודת ישראל – פרוש למשל, וגם מדגל התורה – מקלב וגפני. כך שלא ברור מאיפה נתניהו ישיג בכלל רוב להעברת החוק.