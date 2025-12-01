ביסמוט בבעיה. שלושה ח"כים מהציונות הדתית כבר הודיעו כי יתנגדו לחוק הגיוס בנוסח הנוכחי שלו.
מדובר על חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שאליה הצטרף הבוקר גם משה סולמון. השר אופיר סופר יישא הצהרה בשעה 12:00 בה יגיד כי גם הוא מתנגד לחוק הנוכחי.
נזכיר כי לסיעת הציונות הדתית יש 7 אצבעות בקואליציה, 3 מהן כבר מתנגדות לחוק. סמוטריץ' התפטר מהכנסת ולכן לא יוכל להצביע מה שמשאיר את חברי הכנסת, רוטמן, סוכות, טל והשרה סטרוק. סוכות ורוטמן התבטאו בעבר כי גם אם החוק לא מוצלח, הוא יביא לגיוס חרדים לכנסת ולכן כן יתמכו בו.
נזכיר כי קואליציית נתניהו מנתה 68 ח"כים, ממנה פרשו 18 הח"כים החרדים וחבר הכנסת אבי מעוז מנעם.
בין המתנגדים לחוק ניתן למנות גם את חברי הכנסת מהליכוד: יולי אדלשטיין, דן אילוז וגם את שרן השכל מהימין הממכלתי של סער. גם בתוך הסיעות החרדיות ישנה התנגדות, גם מאגודת ישראל – פרוש למשל, וגם מדגל התורה – מקלב וגפני. כך שלא ברור מאיפה נתניהו ישיג בכלל רוב להעברת החוק.
דני
שוב חברי הכנסת הלא מוכרים, שלא עושים כלום יושבים ומחממים את הכיסא, מפילים ממשלת ימין ואז החרדים יצטרפו לממשלת שמאל ולנו תהיה בכייה לדורות כמו בהתנתקות. וחברי הכנסת האלמונים וההזויים...
שוב חברי הכנסת הלא מוכרים, שלא עושים כלום יושבים ומחממים את הכיסא, מפילים ממשלת ימין ואז החרדים יצטרפו לממשלת שמאל ולנו תהיה בכייה לדורות כמו בהתנתקות. וחברי הכנסת האלמונים וההזויים יקבלו פינה היסטורית לדראון עולם.המשך 11:50 01.12.2025
מיואש למדי
לשם שינוי אי אפשר לומר עליהם שהם לא עושים כלום. הנה, הם עשו משהו. בין אם מסכימים עם הצעד ובין אם לא, הם בהחלט עשו משהו. וממשלה שפועלת נגד העם ממש כדאי להפיל.11:52 01.12.2025
לדני
ממשלה שמעודדת השתמטות אינה ממשלת ימין12:11 01.12.2025
מעודד ההשתמטות
תתבייש . אתה לא ימין אתה מופקר12:12 01.12.2025
ישראל בן שחר שמכיר ויודע
שיפרסמו לציבור פרטים על שרותו הצבאי של סמוטריץ', התגייס בגיל 28 אחרי ש10 שנים חתם והצהיר כל שנה שתורתו אומנותו ובשנים אלה עסק מכל הבא ליד עסק בנדלן עסק במחאות...
שיפרסמו לציבור פרטים על שרותו הצבאי של סמוטריץ', התגייס בגיל 28 אחרי ש10 שנים חתם והצהיר כל שנה שתורתו אומנותו ובשנים אלה עסק מכל הבא ליד עסק בנדלן עסק במחאות ואפילו נעצר על ידי השבכ על כך והגדיל לעשות והלך ללמוד תואר ראשון במשפטים בשנים בהם התחזה לבן ישיבה ורק בגיל 28 אחרי סיום התואר התגייס לכמה חודשים כמזכירה בקריה בתל אביב, זה האיש שהיום מתיימר לייצג את מיטב הלוחמים והלוחמות בני הציונות הדתית! זו האמת!המשך 11:54 01.12.2025
ציוני דתי
לפחות 3 חכ"ים ביניהם המשתמט סמוטריץ בעד החוק לא ציוניים ולא דתיים - משתמטים בושה בושה12:10 01.12.2025
שלום אני חרדי ימני. ואני בכנות מצטער על מה שהולך לקרות, אבל זה כנראה בלתי נמנע.
לחברי מהציונות הדתית, אני נורא מצטער על מה שהולך לקרות. אבל כנראה שלא יהיה מנוס מכך. החרדים יאלצו לחבור לממשלת שמאל כדי שזו תציל את בני הישיבות - לפחות זמנית. ואת החשבון...
לחברי מהציונות הדתית, אני נורא מצטער על מה שהולך לקרות. אבל כנראה שלא יהיה מנוס מכך. החרדים יאלצו לחבור לממשלת שמאל כדי שזו תציל את בני הישיבות - לפחות זמנית. ואת החשבון ישלמו ההתנחלויות, הציונות הדתית, והימין בכלל. אני נורא מצטער מכך שזה מה שיקרה - אבל אין ברירה, שכן זה מה שבוחרים בציונות הדתית שיקרה.המשך 12:27 01.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: שלום אני חרדי ימני. ואני בכנות מצטער על מה שהולך לקרות, אבל זה כנראה בלתי נמנע.
ממשלת שמאל תציל את המילואימניקים, סוף סוף המילואימניקים לא יהיו שקופים.16:03 01.12.2025
גאה להיות משתמט
הלואי והחוק לא יעבור, הציבור החרדי יראה לחונטה הציונית המושחתת שאפשר לצפצף על החוקים האנטישמיים שלהם ולהישאר בחיים13:55 01.12.2025
איש
מכוער ממש. כל מה שיש לכם היום בקואליציית הימין, זה רק בזכות החרדים שהלכו איתכם בגוש הימין, ושמרו לכם אמונים, גם כשהציעו להם הצעות נדיבות בממשלת השמאל. כעת בנושא שהוא...
מכוער ממש. כל מה שיש לכם היום בקואליציית הימין, זה רק בזכות החרדים שהלכו איתכם בגוש הימין, ושמרו לכם אמונים, גם כשהציעו להם הצעות נדיבות בממשלת השמאל. כעת בנושא שהוא ציפור הנפש אתם הופכים לאיבים?! בושה גם אני ימני וחרדי. אבל התורה מעל הכל. ביום שהחרדים יאלצו ללכת עם השמאל אל תבואו בתלונות.המשך 14:22 01.12.2025
פלוני אלמוני
בתגובה ל: איש
אם התורה מעל הכל למה מנסים לחוקק את חוק הגיוס שהוא אנטי תורה?15:19 01.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: איש
החרדים שומרים אמונים רק לדולר. ממשלת שמאל שומרת אמונים רק למילואימניקים.16:06 01.12.2025
מוישה
יש כאלו שרוצים לדפוק את החרדים יותר משהם רוצים לגייס אותם. השתתפות החרדים בנטל לא תקרה ביום אחד כמו ששלום לא יבוא עכשיו. זה ציבור גדול שצריך לעבור תהליך עמוק וזה...
יש כאלו שרוצים לדפוק את החרדים יותר משהם רוצים לגייס אותם. השתתפות החרדים בנטל לא תקרה ביום אחד כמו ששלום לא יבוא עכשיו. זה ציבור גדול שצריך לעבור תהליך עמוק וזה לא קורה בזבנג וגמרנו. זה אולי טוב לפריימריז (וגם זה בספק) זה בטוח לא טוב למדינת ישראל.המשך 15:32 01.12.2025
עדי
בושה וחרפה. סמוטריץ' ממשיך להפקיר את החיילים והמילואימניקים, ומשפחותיהם, רבים מהם סרוגים מתוך המחנה שלו, הציבור שמשלם את המחיר הכי יקר כבר כמעט 3 שנים. השמאל יעדיף ללכת עם הימין...
בושה וחרפה. סמוטריץ' ממשיך להפקיר את החיילים והמילואימניקים, ומשפחותיהם, רבים מהם סרוגים מתוך המחנה שלו, הציבור שמשלם את המחיר הכי יקר כבר כמעט 3 שנים. השמאל יעדיף ללכת עם הימין המתון, ולא עם החרדים. נגמרו ימי השמאל-ימין זה שאלה של מי שרוצה לחיות (ולתרום) כאן, למי שלאהמשך 20:30 01.12.2025
אכפת
תהיו נגד החוק ובכך תוודאו שגם חרדים שרוצים להתגייס לא יתגייסו. העיקר הפופולריות!10:48 02.12.2025
