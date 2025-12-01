העונה השלישית של "בני מצווה" בכאן חינוכית הושקה אמש (ראשון) כמחווה מרגשת לזכרו של יעקב כהן ז"ל. טוהר ויהודה יוצאים למסע בלשי חוצה דורות בעקבות מנורה עתיקה זהב, דרך יומניו של סבא אליהו האהוב

הערב נערכה הקרנת הבכורה החגיגית לעונה החדשה של דרמת הילדים האהובה "בני מצווה" מבית כאן חינוכית. הסדרה, שזכתה לאהדה רבה, חוזרת הפעם כמחווה מרגשת לזכרו של השחקן יעקב כהן ז"ל שגילם את סבא אליהו בעונות הקודמות.

העונה השלישית של "בני מצווה" עלתה אמש (ראשון) ותשודר מדי יום ראשון עד רביעי בשעה 15:30 בכאן חינוכית ובכאן BOX. האירוע בגלילות משך את כל צוות השחקנים הצעיר והוותיק, לצד בני משפחה ואורחים.

מחווה מרגשת ליעקב כהן ז"ל

העונה החדשה נכתבה כמחווה ליעקב כהן ז”ל, שגילם את סבא אליהו בשתי העונות הראשונות. כהן נפטר בנובמבר 2024, והתסריטאים בחרו להמשיך את קו העלילה דרך מותו של הדמות שהגילם – מסע אבל והתמודדות של הנכדים עם לכתו של הסב האהוב.

במרכז העלילה עומדים טוהר ובן דודו יהודה, שמוצאים בדירת הסב המנוח יומנים סודיים מתקופת ילדותו בירושלים של שנות ה-60. היומנים מובילים אותם לתעלומה בלשית חוצת דורות – חיפוש אחר מנורה עתיקה עשויה זהב, שדומה בצורתה למנורת בית המקדש אך קטנה ממנה, ונחשבה לאבטיפוס של המנורה המקורית. האגדה מייחסת לה כוחות מיוחדים, והיא נעלמה לפני דורות.

המסע הבלשי משלב רמזים, מפות, ציטוטים מהמקרא וציורים – ובעיקר מאפשר לנכדים להישאר מחוברים לסבא אליהו גם אחרי לכתו.

כוכבים על השטיח האדום

באירוע נכחו כמעט כל שחקני הסדרה: עידו ברטל, חן אמסלם, שושה גורן, לבנה פינקלשטיין, נטע כרמלי, יהלי ווטסון, יפית אסולין, יואב לוי, יעל עמית, קווין רובין, דניאל סבג, עדן דניאל גבאי, אביתר עוזרי, אסף בן לולו, ג'ייד דייכס וויקס, אסף פרי ואחרים.

בין האורחים בלטו אשתו וביתו של עמוס תמם. אן הבת משחקת בעונה החדשה, ולצידה התייצבה האם טל נרובאי.

חן אמסלם, ששיתפה לאחרונה כי היא בהריון שלישי, הגיעה עם בטן הריון בולטת וחשפה אותה לראשונה באופן פומבי מאז ההכרזה.

העונה החדשה ממשיכה את השילוב המוכר של מתח בלשי, ערכי משפחה וקשר בין-דורי – והפעם עם נגיעה עדינה ועמוקה יותר בנושא האבל והזיכרון.