ח"כ יולי אדלשטיין הגיע לדיון על חוק הגיוס ותקף את ההצעה של בועז ביסמוט: "מטרת החוק יכולה להיות כל דבר, כנראה שמירה על הקואליציה, אבל היא ודאי לא גיוס. לגבי תוצאות החקיקה אם תעבור, זו פגיעה בביטחון המדינה"

אחרי שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון, ח"כ יולי אדלשטיין הגיע היום (שני) לדיון הראשון על חוק הגיוס ותקף את נוסח החוק שהוצג על ידי היו"ר בועז ביסמוט. בדבריו טען כי אם החקיקה תעבור – זו תהיה פגיעה בביטחון המדינה.

"ראיתי בימים האחרונים לא מעט ניסיונות להשוות בין הנוסח שהפצתי לבין החוק שנמצא לפנינו. לדעתי זו שטות לעשות את ההשוואות האלה, כי יש פונקציית מטרה – אני ניסיתי לעשות חוק גיוס כדי לגייס, תוך הבנה ששינוי חברתי לא עושים בשעתיים" אמר אדלשטיין. "פונקציית המטרה של החוק הזה היא ודאי לא גיוס הציבור החרדי לצה"ל. מטרת החוק יכולה להיות כל דבר, כנראה שמירה על הקואליציה, אבל היא ודאי לא גיוס".

"לגבי תוצאות החקיקה אם תעבור, זו פגיעה בביטחון המדינה" הוסיף והבהיר. "הצרכים של צה"ל עומדים על לפחות 12,000 חיילים במיידי. לספק את זה בקצב שמוצע בחוק, כשצה"ל ערוך לקלוט הרבה יותר, אני ודאי לא מבין. אם המטרה היא גיוס, כל החוק צריך להיראות אחרת. בלי סנקציות שום דבר לא יקרה".

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תא"ל שי טייב, הוסיף ואמר על דבריו של אדלשטיין: "צריך מודל שמבטיח אנשים כשירים ללחימה ותומכי לחימה והדבר הנכון הוא לעשות את זה במודל של גילאים. בלי מודל שמסתכל על מי מגיע, יהיה קשה להתאים בין מה שאנחנו צריכים לבין מי שבא".

ח"כ אלעזר שטרן ציין כי "בחוק הזה מופיעה תורה אחרת, תורה שהיא משתמטת, שהיא פוסלת ומשנה את תורתנו הקדושה. אתם רוצים לסמוך על הנס כמו שסמכו באירופה של 1939 – ראינו מה קרה".