חרדי בן 25 מבני ברק נעצר לאחר שתועד קופץ על ניידת צבאית ותקף שוטרים בהפגנת גיוס ברמת גן.

המשטרה עצרה אמש תושב בני ברק בן 25, לאחר שתועד קופץ על גג ניידת של המשטרה הצבאית במהלך הפגנה נגד הגיוס שנערכה ברמת גן, ותקף שוטרים שפעלו במקום. על פי הודעת דוברות המשטרה, החשוד אותר כשהוא מסתתר מאחורי ארון בגדים בביתו.

האירוע התרחש בלילה שבין שלישי לרביעי, סמוך לשדרות ירושלים פינת מאיר בעל הנס ברמת גן, שם התקיימה הפגנה בלתי חוקית. במהלך ההפגנה, מספר מפירי סדר גרמו נזק לרכבי משטרה צבאית, יידו חפצים לעבר השוטרים ואף תקפו חלק מהם. שני חשודים נעצרו בזירה.

משטרת מרחב דן ותחנת בני ברק–רמת גן פתחו בחקירה מיד לאחר האירוע, ובמסגרתה נאספו תיעודים וראיות שהובילו לזיהוי החשוד שקפץ על הניידת וגרם לה נזק. אתמול בערב הגיעו השוטרים לביתו בבני ברק, שם נמצא החשוד כשהוא מנסה להתחמק מהמעצר ומסתתר מאחורי ארון הבגדים.

הוא נעצר ונחקר בגין שורת עבירות: התנהגות פרועה במקום ציבורי, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, תקיפה, היזק לרכוש במזיד וחבלה ברכב. בתום חקירתו נכלא, והבוקר הוא יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.