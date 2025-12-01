מפלס הכנרת רשם ביממה האחרונה עלייה של 1 ס"מ בלבד, כשמבחודש האחרון נרשמה בו ירידה כוללת של 15 ס"מ. לכנרת מלאה חסרים כעת 4.635 מטר

למרות שהחורף מתקרב, עשרות מ"מ בודדים של גשם ירדו במצטבר באגן ההיקוות של הכינרת מאז תחילת עונת הגשמים, ומפלס הכנרת הוסיף לרדת בעוד 15 ס"מ במהלך חודש נובמבר.

על פי מדידות רשות המים הראשונות לחודש דצמבר, המפלס רשם עלייה של 1 ס"מ ביממה האחרונה ועומד היום (1.12) על 213.435-. המפלס נמוך ב-0.435 מ' מהקו האדום התחתון, ורחוק 4.635 מטר מהקו האדום העליון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: איגוד ערים כינרת

למרות ירידת המפלס ונסיגת קו המים בעשרות מטרים, עם ישראל לא ויתר על בילוי באגם הלאומי האהוב, וב'איגוד ערים כינרת' סיכמו את עונת הרחצה, שהסתיימה בשלהי חודש אוקטובר, בהצלחה רבה, עם מעל 3.3 מיליון נופשים ורוחצים שפקדו את 16 חופי הרחצה השקטים של האיגוד, וזאת לאחר ששנה קודם לכן נרשמה ירידה משמעותית במספר המבקרים עקב המצב הביטחוני ששר בתקופה זו בצפון.