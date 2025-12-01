בזמן שישראל שומרת על חופש פעולה בגבול עם לבנון וארגון הטרור חיזבאללה מסרב למסור את נשקו לממשלת לבנון – ראש אמ"ן לשעבר באזהרה חמורה

ברקע סירובו של ארגון הטרור חיזבאללה למסור את נשקו לממשלת לבנון, תמיר היימן, ראש אמ"ן לשעבר, אמר ל"טלגרף" כי הסיכוי להצלחת צבא לבנון ב"משימה הבלתי אפשרית" היה נמוך מלכתחילה.

על פי דבריו שהובאו במעריב, היימן מעריך כי זה רק עניין של זמן עד להסלמה ביטחונית בין ישראל ללבנון.

עוד הוא טען כי ממשלת לבנון איבדה את המוטיבציה בסביבות חודש אוגוסט וחוששת כי מלחמת אזרחים היא האיום הקיומי היחיד על המדינה. היימן ציין כי איראן מעבירה סכומי כסף גדולים לארגון וכי נציג כוח קודס בביירות פועל בגלוי לשיקומו.