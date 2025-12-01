רואי לוי הוא מוזיקאי ותיק שאף זכה בפרס אקו"ם בתקופתו עם הלהקה המצליחה "שוטי הנבואה". שני עשורים אחר כך, בנו אייל לוי הולך בדרכו ויחד הם מגיעים למיליוני צפיות בטיקטוק. עכשיו הם משתפים פעולה בשיר ראשון

כוכב הנוער אייל לוי, שכבש את טיקטוק במיליוני צפיות משתף פעולה לראשונה עם אביו רואי לוי מלהקת שוטי הנבואה. השיר "ברוך ה'" הוא המנון משפחתי מרגש על תקווה, ביחד ואמונה שהכול קורה בזמן הנכון – וממשיך את גל הפופ האמוני שרק הולך ומתחזק במוזיקה הישראלית.

אייל לוי, שהחל להתפרסם לפני כשנתיים כשהיה בן 13 בלבד, מוציא היום את הדואט הראשון שלו עם אביו רואי לוי – "ברוך ה'". השיר, שנכתב על ידי השניים יחד עם אלעד טרבלסי ואסף צרויה (שגם הפיק מוזיקלית), מגיע אחרי שנים שבהן רואי מלווה את בנו מקרוב בקריירה, בכתיבה ובהלחנה של מרבית הלהיטים.

צפו בקליפ של רואי ואייל לוי – "ברוך ה'":

דרך משותפת מאז ההתחלה

מאז הפריצה של אייל, אביו נמצא שם בכל צעד. השניים כבר עלו יחד לבמה בפסטיבל התמר – שם הפך אייל לאמן הצעיר ביותר שהופיע אי פעם בפסטיבל – וגם בפסטיבל הבירה. כעת הם לוקחים את שיתוף הפעולה צעד אחד קדימה עם שיר משותף ראשון.

על מה שיר?

"ברוך ה'" הוא שיר שחוגג את הרגעים הקטנים סביב שולחן הבית, את תחושת הביחד, ואת האמונה שהכול קורה בזמן הנכון. הוא מדבר על עליות וירידות שיש בכל דרך ובוחר להתמקד בעוצמה ובכוח של משפחה, באהבה שעוברת מדור לדור ובחיפוש אחר אושר אמיתי. לצד קצב ושמחה, הוא משלב מסר מעצים של תקווה ואמונה "ברוך ה'" על מה שיש, ועל מה שעוד יבוא.

הסאונד מתכתב ישירות עם מה שמזוהה עם להקת שוטי הנבואה, ובהחלט ניתן לשמוע את החותם של רואי לוי – מי שכתב כמה מהלהיטים הגדולים של הלהקה כמו "אין אני", "הילדים קופצים" ו"פה ביפו".

פופ אמוני שמחבר דורות

השיר מצטרף למגמה הבולטת של השנים האחרונות במוזיקה הישראלית – פופ אמוני שמחבר בין דורות ובין קהלים. שיר מלא אור שמדגיש את הכוח של ביחד, את הדרך הארוכה שעוברים אב ובן, ואת האמונה שמעניקה תקווה ואושר.

הם אולי נראים חריגים בנוף מבחינה חיצונית, אבל הם מייצגים את מהות הישראליות האמיתית. המגוון, החיבור והאהבה.