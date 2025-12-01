ראש מפא״ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, חשף הבוקר כי פיתוח מערכת הלייזר "אור איתן" הושלם: "אנו נערכים למסור יכולת ראשונה לצה"ל בחודש הקרוב"

ראש מפא"ת – המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית – במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, נאם הבוקר בכנס דיפנסטק (Defense Tech Summit) של מפא"ת במשרד הביטחון בשיתוף סדנת יובל נאמן למדע, המרכז למחקר סייבר ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב.

ראש מפא"ת אמר בנאומו: "מערכת הלייזר "אור איתן" שצפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב, מוכנה להימסר לצה"ל עם השלמת הפיתוח וסדרת הניסויים שהוכיחו את יכולות המערכת. אנו נערכים למסור יכולות ראשונות לצה"ל ב-30.12.2025. במקביל אנו עובדים כבר על הדורות הבאים".

"בתחום הדיפנסטק המשחק השתנה – סטארטאפים מתחרים היום 'ראש בראש' עם החברות הגדולות וזוכים. רק לאחרונה מספר סטארטאפים שהתחברו, התחרו מול כל התעשיות הגדולות במכרז של מפא"ת, ונבחרו לספק לצה"ל מערך רחפנים תוקפים".

"בהתאם לאסטרטגיית משרד הביטחון, אנחנו נמצאים היום עמוק בעבודה על הדורות הבאים של ההפתעות למלחמה הבאה, בחלל, בתקיפה ובהגנה – ונפעיל אותן בזמן הנכון. מפא"ת הוא פס ייצור שמייצר את ההפתעות הבאות, את שוברי השוויון הבאים, שמשלב את העוצמה של התעשיות הגדולות עם המבצעיות המדהימה שהציגו הסטארטאפים במהלך המלחמה, זו תשתית העוצמה שלנו קדימה".