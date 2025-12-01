ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את חוק הגיוס בדיון ועדת חוץ וביטחון ופנה ליו"ר בועז ביסמוט: "מה ששמת פה על השולחן זה חוק השתמטות מחפיר, בגידה בלוחמים שלנו. יותר מ-920 הרוגים ו-20 אלף פצועים – ואתה בוגד בהם היום"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיע היום (שני) לדיוני ועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, כשבדבריו פנה ליו"ר הוועדה בועז ביסמוט ותקף את הצעת החוק שגיבש.

"בועז, מה ששמת פה על השולחן זה חוק השתמטות מחפיר. זו בגידה בלוחמים שלנו. זו בגידה בכל מי שלחם והקריב בשנתיים האחרונות" אמר לפיד לביסמוט. "יותר מ-920 הרוגים, יותר מ-20 אלף פצועים – ואתה בוגד בהם היום".

"תסתכל סביבך. ראש הממשלה לא פה, שר הבטחון לא פה, דרעי לא פה. אף אחד לא רוצה לגעת בחוק הזה" הוסיף וציין. "השאירו אותך לבד לשאת את החרפה".

לדבריו, "מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי, מזלזל בלימוד התורה של הדר גולדין, של רועי קליין, של אלירז ואוריאל פרץ, של בניה שראל, של כל מי שהאמין ומאמין שהגנה על עם ישראל היא מצווה קדושה.

הצבא אמר פה פעם אחר פעם שהוא צריך אותם – אבל המושחתים מוכרים למשתמטים את בטחונה של המדינה".

"אני אומר לך פה במלוא האחריות – אתם גם תתבזו, וגם זה לא יעבור. אני אומר לך כראש האופוזיציה וכראש יש עתיד, אני מתחייב שזה לא יעבור" הבהיר לפיד בסיכום. "אנחנו נעצור את החרפה הזו. או פה, או במליאה, או בבית המשפט, או ברחובות, אבל את החוק הזה אנחנו נעצור. אני נותן פה מילה מול המצלמות: זה לא יעבור".