יוסי יהושוע מתייחס לאפשרות של עימות חזיתי נוסף מול איראן, ואומר כי לא מדובר בשאלה של "אם" אלא של "מתי": "הם לומדים עכשיו את כל מה שעשינו"

באולפן i24NEWS, אמר יהושוע: "אני חושב שכבר מבינים שלא תהיה ברירה. אנחנו נחיה בין סבב לסבב מול איראן. הם מנסים לשקם את היכולות בדגש על הטילים, וברגע שהם יגיעו לכמות מסויימת לישראל לא תהיה ברירה אלא לצאת לפעולת החלשה. אנחנו צריכים לצמצם, אין לנו כמות מיירטים בלתי מוגבלת, ולכן זה עניין של זמן".

יהושוע הוסיף: "הפעולה הזו מתוכננת. אני מעריכים שמתכננים את הפעולה הזאת בישראל. אנחנו הערכנו גם לפני "עם כלביא". לפעמים שומעים מטוסים באוויר, לפעמים רואים אימונים בכל מיני מקומות. אז אנחנו נערכים לקראת האפשרות הזו, היא תקרה בסופו של דבר. אני לא רואה מישהו שמפרק את מערך הטילים הזה מלבד ישראל".

על איראן אמר יהושוע: "למרות שהם ניסו ללמוד בתקיפות הקודמות שלנו באיראן, איך לפעול ומה לשים איפה, היה כאן צוות מיוחד רק על מערכות ההגנה האווירית שסללו את הדרך, וזה היה הגל הראשון. אנחנו בתחרות למידה. מה שהאיראנים עושים עכשיו זה ללמוד את כל התקיפות שלנו ואת זה אנחנו יודעים. אנחנו היטלנו באיראן כמעט את כל הקלפים, ועכשיו הצד השני לומד, ואנחנו צריכים להביא קלפים חדשים מהבית בפרק זמן קצר".