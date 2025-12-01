האב השכול חגי לובר הגיע הבוקר (שני) לדיון ועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, כשקרא לחברי הקואליציה להתנגד לחוק. בדבריו ציין כי מדובר בחוק מסוכן, שלא נותן מענה לצרכי הצבא בעקבות המלחמה.
"בעוד פחות מחודש זו האזכרה של יהונתן הבן שלי. אנחנו נמצאים בסערת רגשות ובהכנה לקראת האזכרה. עזבתי את הכל ובאתי לפה כי אני לחם את המלחמה של הבן שלי" אמר לובר. "החוק הזה הוא חוק מסוכן מבחינה ביטחונית, חברתית ומנהיגותית. הצבא צריך לוחמים ואתם יודעים את זה, אתם יודעים שהחוק לא מתחיל להתקרב לצרכי הצבא. אתם בוועדה הזו יודעים איזה אתגרים יש למדינת ישראל ואתם לא מספקים את צרכי הצבא. בשביל שיקולים שאנחנו לא מבינים אתם פוגעים בביטחון המדינה".
לובר סיפר כי "לבן שלי היה מפעל חיים שקרו לו מדינת ישראל. אתם מבדילים בחוק הזה בין דם לדם. הילדים שלי שלושה ימים אחרי השבעה חזרו לעזה ומאז היו שם יחד 900 ימי מילואים. אנחנו עושים את זה כי אין מספיק אנשים ואם נולדת למגזר נכון חייך הרבה יותר בטוחים במדינת ישראל. אם נולדת למגזר לא נכון אתה תהיה חייב ללכת, ושוב ושוב ושוב".
עוד פנה לחברי הכנסת בוועדה: "אנחנו בשנת בחירות, איזו מנהיגות אתם נותנים לעם הזה? מנהיגות שמשיקולים שאולי אנחנו מתחילים לדעת, אתם לא מהווים לנו דוגמה וחוסן. אתם בונים על הילדים שלי שמיד אחרי האזכרה חוזרים למילואים כי אתם יודעים שהילדים שלי ושל רוב האנשים שיושבים כאן, לעולם ימשיכו. פצועים יבואו, שכולים יבואו, אנשים שהמשפחה שלהם התפרקה יבואו. אתם מנסחים חוק שכל כולו אומר, זה בסדר אם נולדת למגזר הנכון אתה יכול בקלות להשתחרר משירות צבאי".
"חברי הקואליציה שאני הצבעתי בשבילה, אני קורא לכם להתנגד לחוק הזה בצורה גורפת" הבהיר האב השכול בסיום דבריו. "מי שיצביע בעד – אנחנו נבוא איתו חשבון פוליטי".
דוד
כל המשמיצים האלה בנט לפיד הגאון וכל החבורה שלהם יובילו את המדינה לאסון חייבים לסתום להם את הפה10:37 01.12.2025
קורא ותיק
שמע, להאשים את האופוזיציה במעשי הקואליציה זה לא רק טיפשי, זה גובל במצב פסיכיאטרי רציני.11:55 01.12.2025
מישהו
אז בואו נשים את זה על השולחן,אנחנו כבר לא מדינה דמוקרטית,אם יש איומים על מי שמצביע בעד או נגד זה דיקטטורה,ולא דמוקרטיה10:47 01.12.2025
מיואש למדי
אלוהים, איזו תגובה דבילית. האיום לא להצביע למישהו הוא לא דמוקרטי?11:51 01.12.2025
שירי מנתניה
משתתפים בצערך ומחזקים את ידייך!11:03 01.12.2025
סמוטריץץץץ
חגי למה סתם לאיים? בסוף כולם חוזרים לשטייטל שלהם להצביע כי "עכשיו הבחירות הן קריטיות" מתי הם לא? לא יהיה שום דבר ועולם כמנהגו החרדים ימשיכו לעקוץ השמאל ימשיך לכלכך בעולם הנאור בשם "הדמוקרטיה הקדושה" והציונות...
חגי למה סתם לאיים? בסוף כולם חוזרים לשטייטל שלהם להצביע כי "עכשיו הבחירות הן קריטיות" מתי הם לא? לא יהיה שום דבר ועולם כמנהגו החרדים ימשיכו לעקוץ השמאל ימשיך לכלכך בעולם הנאור בשם "הדמוקרטיה הקדושה" והציונות הדתית תמשיך "באהבה ננצח "המשך 12:07 01.12.2025
שייקה רונן.
מזדהה עם הכאב והקריאה שלו. מחבקים אותך.11:55 01.12.2025
מני
עמקה
מי שמצביע עבור ממשלת החורבן מקבל חורבן מה לא מובן לך!!13:18 01.12.2025
מני
עמקה
מי שמצביע עבור ממשלת החורבן מקבל חורבן מה לא מובן לך!!13:18 01.12.2025
סמוטריץץץץ
