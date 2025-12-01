האב השכול חגי לובר הגיע לדיון על חוק הגיוס ופנה לחברי הכנסת: "חברי הקואליציה שאני הצבעתי בשבילה, אני קורא לכם להתנגד לחוק הזה בצורה גורפת. מי שיצביע בעד אנחנו נבוא איתו חשבון פוליטי"

האב השכול חגי לובר הגיע הבוקר (שני) לדיון ועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, כשקרא לחברי הקואליציה להתנגד לחוק. בדבריו ציין כי מדובר בחוק מסוכן, שלא נותן מענה לצרכי הצבא בעקבות המלחמה.

"בעוד פחות מחודש זו האזכרה של יהונתן הבן שלי. אנחנו נמצאים בסערת רגשות ובהכנה לקראת האזכרה. עזבתי את הכל ובאתי לפה כי אני לחם את המלחמה של הבן שלי" אמר לובר. "החוק הזה הוא חוק מסוכן מבחינה ביטחונית, חברתית ומנהיגותית. הצבא צריך לוחמים ואתם יודעים את זה, אתם יודעים שהחוק לא מתחיל להתקרב לצרכי הצבא. אתם בוועדה הזו יודעים איזה אתגרים יש למדינת ישראל ואתם לא מספקים את צרכי הצבא. בשביל שיקולים שאנחנו לא מבינים אתם פוגעים בביטחון המדינה".

לובר סיפר כי "לבן שלי היה מפעל חיים שקרו לו מדינת ישראל. אתם מבדילים בחוק הזה בין דם לדם. הילדים שלי שלושה ימים אחרי השבעה חזרו לעזה ומאז היו שם יחד 900 ימי מילואים. אנחנו עושים את זה כי אין מספיק אנשים ואם נולדת למגזר נכון חייך הרבה יותר בטוחים במדינת ישראל. אם נולדת למגזר לא נכון אתה תהיה חייב ללכת, ושוב ושוב ושוב".

עוד פנה לחברי הכנסת בוועדה: "אנחנו בשנת בחירות, איזו מנהיגות אתם נותנים לעם הזה? מנהיגות שמשיקולים שאולי אנחנו מתחילים לדעת, אתם לא מהווים לנו דוגמה וחוסן. אתם בונים על הילדים שלי שמיד אחרי האזכרה חוזרים למילואים כי אתם יודעים שהילדים שלי ושל רוב האנשים שיושבים כאן, לעולם ימשיכו. פצועים יבואו, שכולים יבואו, אנשים שהמשפחה שלהם התפרקה יבואו. אתם מנסחים חוק שכל כולו אומר, זה בסדר אם נולדת למגזר הנכון אתה יכול בקלות להשתחרר משירות צבאי".

"חברי הקואליציה שאני הצבעתי בשבילה, אני קורא לכם להתנגד לחוק הזה בצורה גורפת" הבהיר האב השכול בסיום דבריו. "מי שיצביע בעד – אנחנו נבוא איתו חשבון פוליטי".