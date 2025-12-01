פרופסור אברהם דיסקין התייחס לבקשת החנינה של נתניהו, טען כי לא בטוח שכדאי לו ללכת על המהלך הזה: "המשפט קורס"

פרופסור אברהם דיסקין התייחס אמש (ראשון) בערוץ הכנסת להגשת בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען לא בטוח שכדאי לו ללכת על המהלך הזה.

"לי אין שום ספק שנתניהו צריך לצאת זכאי כשלג בכל האישומים נגדו, אבל יש מחירים פוליטיים מחירים לאומיים ועוד". עוד הוא תקף את הנשיא הרצוג ואמר: "את הנשיא לא מעניין מה שכתוב בחוק והוא הוכיח את זה במינוי יצחק עמית לשופט בית המשפט העליון".

עוד הוא אמר בראיון לגלי ישראל כי "מתאר לעצמי שהיו מגעים אפילו אינטנסיביים ואולי אפילו הסכמה מסוימת – לפני הגשת הבקשה הרשמית. אני מניח שנתניהו דאג שלא יהיה אף סיכון עבורו בהגשת הבקשה.

כרגע נראה שהמשפט קורס אבל לך תדע איך הוא יתפתח בהמשך, יש כמובן גם את הדברים שצוינו על ידי ראש הממשלה, כמו עניין הפילוג בעם, העניינים הביטחוניים וכו… יש כאן מארג של שיקולים ואורך זמן המענה והתשובה של הנשיא הרצוג יעידו על מידת ההצלחה כאן".