על פי נתוני הרייטינג מאמש, קשת 12 שומרת על יציבות בצמרת, במיוחד בתוכניות המרכזיות. התוכנית הנצפית ביותר בערב היא "הכוכב הבא", שרשמה נתון גבוה של 15.8%. גם מהדורת "חדשות 12" שומרת על הובלה עם 12%, מותירה פער משמעותי מהמתחרות.
הנתונים המפתיעים ביותר מגיעים מערוץ 14, אשר ממשיך לצמצם פערים משמעותיים מול המתחרים, בעיקר בזירת האקטואליה. "חדשות 14" רושמת נתון גבוה של 7.8% במהדורה המרכזית, מה שמציב אותה הרחק לפני "חדשות 13" שרשמה 4.4% בלבד, ומחזק את מעמדה כערוץ החדשות השני בגודלו. בפריים טיים, "הפטריוטים" בערוץ 14 שומרת על נתון יציב של 8.2%, ועוקפת את "ווארט" ברשת 13 שרשמה 8% בהפרש קטן.
בגזרת המהדורות המוקדמות (שעת 19:00), ניכר כי התחרות על הצופה מתחממת. "שבע עם יהודה שלזינגר" בערוץ 14 רשמה 7.4%, נתון גבוה במיוחד לשעה זו, ונמוך רק במעט מזה של "שבע" בקשת 12 שרשם 9.2%. "אזור בחירה" ברשת 13 רשם 6.1%, בעוד המהדורה המוקדמת של כאן 11 רשמה 1.7% ושרון גל ב-i24News הסתפק ב-1.5%.
ברצועת הלייט נייט, שומר גיא פינס (קשת 12) על הובלה עם 9.9%. "הצינור" (רשת 13) רושם נתון חזק של 6.7%, ואילו "סטורי לילה" (ערוץ 14) עם 3.2%. ברצועת הלילה המאוחרת, "חדשות הלילה" בכאן 11 קיבלה 1.7%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים