עו"ד אורי קורב, סנגורו של ניצב מני בנימין, המשיך הבוקר לתקוף את התנהלות מח"ש וטען: "זה צריך להטריד כל אזרח במדינה, היום זה הם, מחר זה אנחנו"

עו"ד אורי קורב, סנגורו של ניצב מני בנימין התראיין היום (שני) ב103fm והתייחס לתקרית אמש במשרדי מח"ש. "אני רואה, לא רק בתיק הזה, שיש בעיה באופן שבה מתנהלת מח"ש, יש בעיה רצינית. כמשהו שיש לו בעיית רוחב, אני חושב שהבעיה היא פנים ארגונית. יש שם תרבות ארגונית קולקלת – זה צריך להטריד כל אזרח במדינה, היום זה הם, מחר זה אנחנו".

עוד הוא התייחס לטענות לפיהם מנסים לצייר את בנימין כחברו של השר בן גביר: "הניסיון לצייר אותו כחבר של השר, כמקורב לשר – זו לא פחות מבדיחה. בכל פעם שיש לשר איזו עמדה אז הופכים אותך לחבר שלו? מדובר בקצין מקצועי, מוערך במשטרת ישראל".

עוד באותו נושא אילה חסון בהלם: "זה מעורר חלחלה" 07:49 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

עוד המשיך קורב לתקוף את מח"ש: "במקום לקחת אותו לבית משפט ושופט, מה שעשתה מח"ש זה לעכב אותו ולעצור אותו – זה דבר בלתי חוקי בעליל. המעשים היו חמורים ביותר מצידם של מח"ש. היא יכולה לדברר את עצמה ומצידי ולצערי הרב בהודעות כזב, אתמול היא הוציאה הודעת שקר ממש".