ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג. בתגובה, רבים בימין טענו כי הוא אכזב אותם בכך שהוא לא ממשיך להילחם במערכת המשפט

עם הגשת בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו אמש (ראשון) לנשיא הרצוג, רבים בימין ביקרו את נתניהו על המהלך הזה.

בין היתר, מי שמסקרת את משפט נתניהו, כנרת בראשי, מתחה ביקרות נגד נתניהו ונגד רבין. "שני מנהיגי ימין פספסו את ההזדמנות למהפך אמיתי, ‏הראשון היה זה בגין ז"ל השני נתניהו", כתבה בראשי.

"‏בקשת החנינה מסמנת את קו השבר עבורי, את ההבנה שהדיקטטורה המשפטית מנצחת ומי שנתן לכך יד (ולא בפעם הראשונה ) הוא לא אחר מראש הממשלה בנימין נתניהו. אם כל האכזבות".

עוד באותו נושא עו"ד דוד פטר: לפי החוק, בג"צ לא יוכל לבטל את החנינה לנתניהו 19:01 | אריה יואלי 6 0 😀 👏

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, התנגדה אף היא למהלך ואמרה: "אדוני רה״מ למה להגיש בקשת חנינה?? למה לאפשר להטיל בך דופי על לא עוול בכפך? אני כואבת ומושפלת נוכח הגשת החנינה. המשפט שלך גדול ממך ומכולנו. אתה הוכחת את רדיפתך ואת רדיפת הימין באופן שאין לתאר. רק בשבועות האחרונים היקף הרדיפה והשקרים ניגלו במלוא זוועתיותם.

‏לא מגיע לצמרת הפרקליטות, לשי ניצן, למנדלבליט ולאלשיך שייחסך מהם ביקורת נוקבת בפסק הדין. ‏חבל. כה חבל".